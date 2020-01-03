Anitta e Pabllo Vittar retomam amizade e devem lançar música

O mundo pop do Brasil já pode comemorar: Anitta e Pabllo Vittar não estão mais brigadas. Pelo menos é o que garante informação à que o colunista Leo Dias teve acesso nesta sexta (3), que dá conta ainda de que a dupla deve estar perto de lançar música nova. As duas voltaram a se seguir nas redes sociais nesta manhã depois da confirmação de que elas farão apresentações no festival Coachella, em abril, na Califórnia, nos Estados Unidos.
Mas antes disso as duas já davam sinais de que estavam reatando conversas. Durante entrevista no réveillon de Salvador, na Bahia, Anitta já tinha declarado que estava aberta a uma reaproximação. Na ocasião, disse: "Por mim, tá tudo ótimo. Não tenho nada contra ela. A gente pode se falar, tá tudo certo".
Segundo Leo Dias, a amizade das artistas já havia sido reatada há algum tempo e, no fim do ano passado, até uma parceria entre as cantoras já teria sido selada.