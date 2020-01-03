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Anitta e Pabllo Vittar retomam amizade e devem lançar música

Anitta e Pabllo Vittar vão se apresentar no festival Coachella, em abril, nos Estados Unidos, mas desde já estão se seguindo de volta nas redes sociais; segundo informações do colunista Leo Dias, a dupla já ensaia até uma parceria musical para ser lançada em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 13:40

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 13:40

As cantoras Pabllo Vittar e Anitta Crédito: Reprodução/Ernna Cost/Montagem
O mundo pop do Brasil já pode comemorar: Anitta e Pabllo Vittar não estão mais brigadas. Pelo menos é o que garante informação à que o colunista Leo Dias teve acesso nesta sexta (3), que dá conta ainda de que a dupla deve estar perto de lançar música nova. As duas voltaram a se seguir nas redes sociais nesta manhã depois da confirmação de que elas farão apresentações no festival Coachella, em abril, na Califórnia, nos Estados Unidos. 
Mas antes disso as duas já davam sinais de que estavam reatando conversas. Durante entrevista no réveillon de Salvador, na Bahia, Anitta já tinha declarado que estava aberta a uma reaproximação. Na ocasião, disse: "Por mim, tá tudo ótimo. Não tenho nada contra ela. A gente pode se falar, tá tudo certo". 

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Segundo Leo Dias, a amizade das artistas já havia sido reatada há algum tempo e, no fim do ano passado, até uma parceria entre as cantoras já teria sido selada. 

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