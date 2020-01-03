Anitta e Pabllo Vittar retomam amizade e devem lançar música

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Let's get started 2020! So happy to announce I'll be performing at @coachella this year. Foi difícil guardar esse segredo. Ta aí meu grande anúncio de 2020. Este ano me apresento no palco principal do festival Coachella. Nas duas semanas ao sábado. Feliz, emocionada, orgulhosa e REALIZADA. Gratidão à vida.