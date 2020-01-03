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Miséria pouca é bobagem

Steven Spielberg compra iate milionário com 8 suítes, spa e cinema

Embarcação, comprada por Spielberg por cerca de US$ 250 milhões, ainda possui um sistema de cinema 360º que permite que sejam exibidos vários filmes simultaneamente, segundo informações do colunista Amaury Jr

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 10:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 10:10
O cineasta Steven Spielberg Crédito: Reprodução/Instagram @liferebuilders
Steven Spielberg parece não estar contente com seu atual iate, que tem 282 pés. Isso porque o cineasta acaba de adquirir uma nova versão do meio de transporte marítimo com 300 pés e avaliado em cerca de US$ 250 milhões. 
Segundo informações do colunista Amaury Jr, o mega iate possui oito suítes, sendo uma presidencial, spa, heliporto, academia e sistema de estabilização que promete ser intocável mesmo por uma verdadeira tormenta em alto mar. 
"Seven Seas", o novo iate do cineasta Steven Spielberg, avaliado em US$ 250 milhões Crédito: Reprodução
A embarcação tem capacidade para 26 pessoas na tripulação de empregados e outros 14 convidados. 

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Chamado de Seven Seas, o iate também não poderia deixar de ter um sistema de exibição de filmes de respeito. Por isso, a embarcação do cineasta tem, no salão principal, um modelo de projeção de 360º no qual é possível que sejam exibidos vários filmes simultaneamente na preferência dos convidados. 

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