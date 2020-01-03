Steven Spielberg compra iate milionário com 8 suítes, spa e cinema

Segundo informações do colunista Amaury Jr, o mega iate possui oito suítes, sendo uma presidencial, spa, heliporto, academia e sistema de estabilização que promete ser intocável mesmo por uma verdadeira tormenta em alto mar.

Chamado de Seven Seas, o iate também não poderia deixar de ter um sistema de exibição de filmes de respeito. Por isso, a embarcação do cineasta tem, no salão principal, um modelo de projeção de 360º no qual é possível que sejam exibidos vários filmes simultaneamente na preferência dos convidados.