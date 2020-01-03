Na Rússia, Geisy Arruda se espanta com café da manhã: 'Pepino'

Geisy Arruda está curtindo uns dias de relax lá pelos lados de Moscou, na Rússia, mas na manhã desta sexta-feira (3) a modelo ficou espantada com os costumes locais. Depois de já ter achado a comida do jantar desta quinta (2) um tanto quanto estranha, a bonita mostrou em seus stories como é o café da manhã de uma criança nativa.
"Como uma criança come cenoura e pepino no café da manhã?", questionou a modelo, nos stories, espantada com a cena. No mesmo vídeo, ela ainda mostrou o seu prato de desjejum e o comparou com o do "mini russo", como se referiu à criança.
Mas como nem só de comida vive uma modelo, Geisy aproveitou as paisagens russas para elevar a temperatura da web nos últimos dias.
Logo no primeiro dia de 2020 ela surgiu sem calcinha com uma roupa sexy vermelha no quarto do hotel em que está hospedada.