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Na Rússia, Geisy Arruda se espanta com café da manhã: 'Pepino'

Modelo Geisy Arruda está na Rússia curtindo os primeiros dias de 2020 e nesta sexta (3) ficou espantada ao ver uma criança russa comendo pepino e cenoura no café da manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:30

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:30

A modelo Geisy Arruda Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
Geisy Arruda está curtindo uns dias de relax lá pelos lados de Moscou, na Rússia, mas na manhã desta sexta-feira (3) a modelo ficou espantada com os costumes locais. Depois de já ter achado a comida do jantar desta quinta (2) um tanto quanto estranha, a bonita mostrou em seus stories como é o café da manhã de uma criança nativa. 
"Como uma criança come cenoura e pepino no café da manhã?", questionou a modelo, nos stories, espantada com a cena. No mesmo vídeo, ela ainda mostrou o seu prato de desjejum e o comparou com o do "mini russo", como se referiu à criança. 
Na Rússia, Geisy Arruda se espanta ao ver criança comendo cenoura e pepino no café da manhã Crédito: Reprodução/Instagram @geisy_arruda
> Geisy Arruda exibe 1ª foto de lingerie de 2020: "Pegando fogo"
Mas como nem só de comida vive uma modelo, Geisy aproveitou as paisagens russas para elevar a temperatura da web nos últimos dias.

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Logo no primeiro dia de 2020 ela surgiu sem calcinha com uma roupa sexy vermelha no quarto do hotel em que está hospedada.

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