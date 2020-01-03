Dado Dolabella assume namoro com prima e pensa em mais filho

Ver essa foto no Instagram

2019 foi um ano maravilhoso. muito aprendizado e um reencontro de outra vida que me faz muito melhor. ?? 2020 chegou assim... em família, ceia vegana feita pela @myway.chefah e amor transbordando nos olhos... ? Que seja pra todos um ano tão especial quanto essa combinação de números! ?? 2020 Com mais respeito e compaixão! ??????? . . . . . . . #reveillon2019 #rio #familyfirst #love #onelove #vegan #govegan #dadodolabella #dado