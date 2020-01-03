Dado Dolabella assume namoro com prima e pensa em mais filho

Dado Dolabella decidiu de fato investir em um relacionamento um tato polêmico dessa vez. O bonitão, segundo informações do jornal Extra, assumiu namoro com Marina Dolabella, que vem a ser sua prima de primeiro grau. O pai de Dado, o ator Carlos Eduardo Dolabella, é irmão do pai de Marina, o economista Luiz Fernando Dolabella.
A nova eleita do galã é designer e tem uma loja em Ipanema, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a publicação, o relacionamento já está em fase bem avançada e até filhos já foram tema de discussão dos dois.
Por terem uma relação familiar próxima, os pombinhos já teriam ido fazer uma consulta com especialista para saber se há chances de o primogênito nascer com problemas genéticos.