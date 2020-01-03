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Prima de primeiro grau

Dado Dolabella assume namoro com prima e pensa em mais filho

Dado Dolabella assumiu de vez um romance com Marina Dolabella, sua prima de primeiro grau que é designer e tem uma loja em Ipanema, no Rio de Janeiro; os dois estão consultando especialistas para saberem se podem ter filhos, segundo informações do jornal Extra

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:22
Marina Dolabella e o namorado e primo de primeiro grau, Dado Dolabella Crédito: Reprodução/Instagram @ninadolabella
Dado Dolabella decidiu de fato investir em um relacionamento um tato polêmico dessa vez. O bonitão, segundo informações do jornal Extra, assumiu namoro com Marina Dolabella, que vem a ser sua prima de primeiro grau. O pai de Dado, o ator Carlos Eduardo Dolabella, é irmão do pai de Marina, o economista Luiz Fernando Dolabella. 
A nova eleita do galã é designer e tem uma loja em Ipanema, no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a publicação, o relacionamento já está em fase bem avançada e até filhos já foram tema de discussão dos dois.

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Por terem uma relação familiar próxima, os pombinhos já teriam ido fazer uma consulta com especialista para saber se há chances de o primogênito nascer com problemas genéticos.

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