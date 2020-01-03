Caio Castro e Grazi Massafera são flagrados usando suposta aliança

Não é de 2020 o mérito de ter juntado Caio Castro e Grazi Massafera, que a cada dia parecem estar mais perto de, realmente, assumirem um relacionamento. Há algumas semanas o suposto casal já está dando as caras por aí e fazendo os fãs ficarem mais curiosos com o affair para cada flash em que são vistos juntos.
Agora, depois de serem flagrados com um anel parecido - que foi apontado na web como aliança de compromisso - o papo é de que os globais estão selando o possível namoro.
Os dois apareceram no aeroporto usando os anéis parecidos e ambos no dedo em que se coloca a aliança de compromisso. "Usando aliança. Que lindos!", observou um fã, que comentou o fato pelas redes sociais.
Nos últimos dias, os pombinhos já foram vistos curtindo os agitos de réveillon juntinhos lá pelos lados da Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Até agora, não há confirmação oficial de que os dois estejam vivendo um romance.