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Caio Castro e Grazi Massafera são flagrados usando suposta aliança

Os atores Caio Castro e Grazi Massafera surgiram no aeroporto usando anéis bastante parecidos e no mesmo dedo depois de passarem o réveillon juntos em Pernambuco; fãs acreditam que se trata de aliança de namoro

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:00
Os atores Caio Castro e Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram @castroferaoficial
Não é de 2020 o mérito de ter juntado Caio Castro e Grazi Massafera, que a cada dia parecem estar mais perto de, realmente, assumirem um relacionamento. Há algumas semanas o suposto casal já está dando as caras por aí e fazendo os fãs ficarem mais curiosos com o affair para cada flash em que são vistos juntos. 
Agora, depois de serem flagrados com um anel parecido - que foi apontado na web como aliança de compromisso - o papo é de que os globais estão selando o possível namoro. 
Os dois apareceram no aeroporto usando os anéis parecidos e ambos no dedo em que se coloca a aliança de compromisso. "Usando aliança. Que lindos!", observou um fã, que comentou o fato pelas redes sociais. 

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Nos últimos dias, os pombinhos já foram vistos curtindo os agitos de réveillon juntinhos lá pelos lados da Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Até agora, não há confirmação oficial de que os dois estejam vivendo um romance. 

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