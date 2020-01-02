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Autor Aguinaldo Silva deixa a Globo após mais de 40 anos de parceria

Ao longo das mais de quatro décadas, foram mais de 20 trabalhos em conjunto. Destes, 'Império' teve grande relevância ao ganhar o Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2014

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:57
Autor Aguinaldo Silva deixa a Globo após mais de 40 anos de parceria Crédito: Instagram
Sem nenhuma obra prevista para a programação da Globo, o autor Aguinaldo Silva, 76, deixa a Globo após mais de 40 anos de parceria. A emissora decidiu por não renovar o contrato do escritor.
Ao longo das mais de quatro décadas, foram mais de 20 trabalhos em conjunto. Destes, 'Império' teve grande relevância ao ganhar o Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2014.
Porém, o último trabalho de Silva na emissora patinou na audiência. A novela "O Sétimo Guardião", no ar no ano passado, recebeu muitas críticas.
Anunciada como a grande volta de Aguinaldo Silva ao realismo mágico, a novela estacionou entre as cinco piores audiências do horário e ocupou mais a mente do público com fofocas sobre "surubões" e "dark rooms" do que pela trama sobre gatos fantásticos e fontes curativas.
Foi durante esta novela que os escândalos de Noronha e uma possível traição de atores que estavam na trama estourou na imprensa.

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