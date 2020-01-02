Morre aos 21 anos a rapper Lexii Alijai

Foi anunciado nesta quarta-feira (1º) que a rapper em ascensão Lexii Alijai, de apenas 21 anos de idade, morreu. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais e ainda não se sabe a causa da morte.
Natural de Minnesota, nos Estados Unidos, a rapper já havia participado de músicas de Drake, Meek Mill e Nas.
"Você é uma lenda. Quem ouvisse sua música sentiria arrepios. Descanse em paz. Você não será esquecida. Estou perdida demais para encontrar as palavras certas... Minha linda prima tinha tanto talento e uma alma única. Lexii Alijai, era cedo demais", escreveu a prima da cantora, LaMycha N Jett, no Facebook.
"Eu continuo digitando e apagando, você sabia o que significava para mim, todo mundo sabia o que você significava", escreveu a rapper Kehlani, com quem Alijai cantou a música "Jealous".
"Você era tão especial, mano. Eu vi você lutar contra tudo, eu vou sentir tanto sua falta. Você estava prestes a conseguir tudo o que sempre me disse. Descanse em paz, eu te amo", acrescentou.
Ao longo de sua vida, Lexii Alijai lançou dois álbuns: "Joseph's Coat", em 2015, quando ela tinha 17 anos, e "Growing Pains", em 2017.
Nesta quarta-feira também foi anunciada a morte de Nick Gordon, ex-namorado de Bobbi Kristina Brown, a filha de Whitney Houston. De acordo com o portal norte-americano TMZ, a suspeita é de morte por overdose. Gordon teria sido hospitalizado, mas não resistiu à reação às drogas.