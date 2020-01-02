Morre aos 21 anos a rapper Lexii Alijai Crédito: Instagram

Foi anunciado nesta quarta-feira (1º) que a rapper em ascensão Lexii Alijai, de apenas 21 anos de idade, morreu. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais e ainda não se sabe a causa da morte.

Natural de Minnesota, nos Estados Unidos, a rapper já havia participado de músicas de Drake, Meek Mill e Nas.

"Você é uma lenda. Quem ouvisse sua música sentiria arrepios. Descanse em paz. Você não será esquecida. Estou perdida demais para encontrar as palavras certas... Minha linda prima tinha tanto talento e uma alma única. Lexii Alijai, era cedo demais", escreveu a prima da cantora, LaMycha N Jett, no Facebook.

"Eu continuo digitando e apagando, você sabia o que significava para mim, todo mundo sabia o que você significava", escreveu a rapper Kehlani, com quem Alijai cantou a música "Jealous".

"Você era tão especial, mano. Eu vi você lutar contra tudo, eu vou sentir tanto sua falta. Você estava prestes a conseguir tudo o que sempre me disse. Descanse em paz, eu te amo", acrescentou.

Ao longo de sua vida, Lexii Alijai lançou dois álbuns: "Joseph's Coat", em 2015, quando ela tinha 17 anos, e "Growing Pains", em 2017.