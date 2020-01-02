Post Malone celebra virada de ano com nova tatuagem no rosto Crédito: Instagram

Post Malone, 24, adicionou uma nova tatuagem à sua coleção de desenhos pelo corpo. O cantor, que já tem uma série de tatuagens no rosto, fez mais uma marca em sua face na véspera do Ano-Novo.

O desenho escolhido pelo rapper é uma espécie de mão com armadura medieval, que segura uma arma conhecida como "Estrela da manhã". A imagem toma toda a lateral esquerda do rosto do artista, da orelha até a altura do queixo.

Kyle Hediger, tatuador do cantor, publicou a imagem da nova tatuagem em seu Instagram nesta quarta-feira (1º). "Última tattoo de 2019. Manopla no menino Post Malone. Te amo", escreveu na legenda.

O cantor também publicou uma imagem sua desejando feliz Ano-Novo aos seus seguidores em que é possível ver a nova tatuagem