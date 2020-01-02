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Armadura medieval

Post Malone celebra virada de ano com nova tatuagem no rosto

O desenho escolhido pelo rapper é uma espécie de mão com armadura medieval, que segura uma arma conhecida como 'Estrela da manhã'

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:04
Post Malone celebra virada de ano com nova tatuagem no rosto Crédito: Instagram
Post Malone, 24, adicionou uma nova tatuagem à sua coleção de desenhos pelo corpo. O cantor, que já tem uma série de tatuagens no rosto, fez mais uma marca em sua face na véspera do Ano-Novo.
O desenho escolhido pelo rapper é uma espécie de mão com armadura medieval, que segura uma arma conhecida como "Estrela da manhã". A imagem toma toda a lateral esquerda do rosto do artista, da orelha até a altura do queixo.
Kyle Hediger, tatuador do cantor, publicou a imagem da nova tatuagem em seu Instagram nesta quarta-feira (1º). "Última tattoo de 2019. Manopla no menino Post Malone. Te amo", escreveu na legenda.
O cantor também publicou uma imagem sua desejando feliz Ano-Novo aos seus seguidores em que é possível ver a nova tatuagem
Ele exibiu o desenho publicamente em um show que fez na Times Square, em Manhattan, durante a celebração de Réveillon em Nova York, nesta terça-feira (31).

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