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Queria indenização

Homem com sobrenome Bom Sucesso perde processo contra Globo

José Carlos Bom Sucesso processou a Globo por exibir uma novela com o mesmo nome que seu sobrenome e pedia indenização de pouco mais de R$ 19 mil

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 08:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 08:45
Cena da novela "Bom Sucesso", da Globo Crédito: Globo/Victor Pollak
Um homem chamado José Carlos Bom Sucesso perdeu o processo que movia contra a Globo por conta da atual novela das 7, Bom Sucesso.
Com o mesmo sobrenome que o título da trama, ele pedia uma indenização no valor de R$ 19.960.
A decisão foi tomada pelo juiz Cléverson de Araujo, do foro de Piracaia, no interior de São Paulo: "O autor tem o mesmo sobrenome que um bairro do Rio de Janeiro que inspirou a novela produzida pelo réu. A produção artística não tem nenhum vínculo com o autor, não explora sua imagem, tampouco lhe causa qualquer espécie de dano".

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"Não há nem sombra de motivo que justifique indenização. Vergonhosa, para dizer o mínimo, a pretensão reparatória deduzida", prosseguiu.
Procurada pelo jornal O Estado de S.Paulo, a Globo afirmou, por meio de sua assessoria, que "não comenta casos sub judice."

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