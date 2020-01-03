Simony coloca bumbum para jogo: 'Assim eu caio do Balão Mágico'

Simony aproveitou as férias dos palcos para retocar o bronzeado. Recentemente, ela foi clicada de fio dental na praia e ela mesma postou o registro em seu perfil do Instagram. De costas, a ex-vocalista do Balão Mágico exibiu o bumbum em forma e chamou a atenção pelo shape do atributo físico.
"Hoje é dia de maldade, né?", brincou um fã. Outro, observou: "Assim eu caio do Balão Mágico. Mulher perfeita". Uma outra seguidora disse: "Corpão!".
E a enxurrada de elogios não parou por aí: tinha gente até querendo saber o que fazer para ter um bumbum parecido. "Como é que faz para ficar com o bumbum lindo assim?", escreveu outra internauta.