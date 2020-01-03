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Simony coloca bumbum para jogo: 'Assim eu caio do Balão Mágico'

Cantora Simony, dona do sucesso do Balão Mágico, postou foto em que aparece de costas tomando um banho de Sol, mas os fãs que a seguem nas redes sociais ficarem impressionados com a boa forma da artista

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:12
A cantora Simony Crédito: Reprodução/Instagram @simonycantora
Simony aproveitou as férias dos palcos para retocar o bronzeado. Recentemente, ela foi clicada de fio dental na praia e ela mesma postou o registro em seu perfil do Instagram. De costas, a ex-vocalista do Balão Mágico exibiu o bumbum em forma e chamou a atenção pelo shape do atributo físico. 
"Hoje é dia de maldade, né?", brincou um fã. Outro, observou: "Assim eu caio do Balão Mágico. Mulher perfeita". Uma outra seguidora disse: "Corpão!".

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E a enxurrada de elogios não parou por aí: tinha gente até querendo saber o que fazer para ter um bumbum parecido. "Como é que faz para ficar com o bumbum lindo assim?", escreveu outra internauta. 
Ver essa foto no Instagram

? ????? @acquagymmodapraia

Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora) em

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