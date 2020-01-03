Campeã do 'BBB 19', Paula Sperling se separa de namorado bilionário

Acabou o amor entre a ex-BBB Paula Sperling, vencedora da edição de 2019 do reality da Globo, e o empresário Daniel Guimarães Ramalho, dono de um império bilionário.
A revelação foi feita via stories do Instagram da também ex-BBB Isabela Cecchi. Os dois ficaram juntos por mais ou menos um ano.
Paula e Isabela estão em Fernando de Noronha, junto de Munik Nunes e Hariany Almeida, e responderam algumas perguntas dos fãs em brincadeira feita no próprio Instagram. Em um dos questionamentos, elas entregaram que todas estão solteiras.
Elas ainda brincaram com o fato de alegarem que não beijaram ninguém durante a viagem à ilha paradisíaca: "Todo mundo no zero a zero. Está complicado", escreveu Isabela.