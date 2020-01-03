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Acabou o amor

Campeã do 'BBB 19', Paula Sperling se separa de namorado bilionário

A ex-BBB Paula Sperling estava há cerca de um ano namorando com um empresário dono de império bilionário, mas amigas acabaram entregando que a bonita está solteira em uma brincadeira do Instagram, durante viagem a Fernando de Noronha

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:45
Munik Nunes, Hariany Almeida, Isabella Cecchi e Paula Sperling: curtindo Fernando de Noronha entre amigas Crédito: Reprodução/Instagram @paulasperlingreal
Acabou o amor entre a ex-BBB Paula Sperling, vencedora da edição de 2019 do reality da Globo, e o empresário Daniel Guimarães Ramalho, dono de um império bilionário. 
A revelação foi feita via stories do Instagram da também ex-BBB Isabela Cecchi. Os dois ficaram juntos por mais ou menos um ano. 
Paula e Isabela estão em Fernando de Noronha, junto de Munik Nunes e Hariany Almeida, e responderam algumas perguntas dos fãs em brincadeira feita no próprio Instagram. Em um dos questionamentos, elas entregaram que todas estão solteiras. 

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Elas ainda brincaram com o fato de alegarem que não beijaram ninguém durante a viagem à ilha paradisíaca: "Todo mundo no zero a zero. Está complicado", escreveu Isabela. 

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