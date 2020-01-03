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2020 cheio de amor!

Imitador de Dilma Rousseff, Gustavo Mendes engata namoro com ex-fã

Conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff na internet, o humorista Gustavo Mendes começou 2020 cheio de amor, assumindo namoro com ator que é seu ex-fã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 09:35

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 09:35

O humorista Gustavo Mendes, imitador de Dilma Rousseff, com o namorado, o ator Paulo Guerra Crédito: Reprodução/Instagram @gustavomendestv
2020 começou cheio de amor para o humorista Gustavo Mendes, que fez fama ao protagonizar imitações da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele acaba de engatar e assumir namoro com o ator Paulo Guerra, de 29 anos, e se declarou para o rapaz com direito a foto no Instagram. 
Os dois surgiram abraçados em um clique de ano novo e o artista legendou: "Feliz ano novo! Em 2020, faça um favor a si, trate de ser feliz!. 

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De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Uol, Gustavo e Paulo se conheceram há mais ou menos três anos e o rapaz era fã do humorista. O namoro começou há cerca de um mês. 

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