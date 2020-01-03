Imitador de Dilma Rousseff, Gustavo Mendes engata namoro com ex-fã

2020 começou cheio de amor para o humorista Gustavo Mendes, que fez fama ao protagonizar imitações da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele acaba de engatar e assumir namoro com o ator Paulo Guerra, de 29 anos, e se declarou para o rapaz com direito a foto no Instagram.
Os dois surgiram abraçados em um clique de ano novo e o artista legendou: "Feliz ano novo! Em 2020, faça um favor a si, trate de ser feliz!.
De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Uol, Gustavo e Paulo se conheceram há mais ou menos três anos e o rapaz era fã do humorista. O namoro começou há cerca de um mês.