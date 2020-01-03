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Bruna Marquezine abre o jogo sobre anorexia: 'Feliz com meu corpo'

A atriz Bruna Marquezine decidiu falar tudo sobre os comentários que a apontavam como anoréxica depois de surgir aparentemente mais magra em fotos do réveillon com a irmã

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 10:42
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine vem sendo desde o primeiro dia do ano vítima de comentários que a criticam por uma magreza aparente em fotos que ela mesma postou no réveillon. Mas, depois de ser até apontada como anoréxica, a global se irritou e decidiu dar uma resposta aos fãs. 

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"Anorexia mata! Seja mais responsável nos seus comentários. Estou muito saudável, feliz com quem sou e com meu corpo. Só isso importa", respondeu a atriz. 
> Rayane Souza: Bruna Marquezine incomoda por sua magreza. E se ela estivesse gorda?
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Feliz Ano Novo ? Seja muito bem vindo 2020!

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jungle kid ??????

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Em outras ocasiões, a ex de Neymar não se esquivou de comentar sobre depressão e distúrbio alimentar - duas doenças que diz já ter sofrido, inclusive. Para lidar com os problemas, ela recorreu a terapia. 

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