Bruna Marquezine abre o jogo sobre anorexia: 'Feliz com meu corpo'

Bruna Marquezine vem sendo desde o primeiro dia do ano vítima de comentários que a criticam por uma magreza aparente em fotos que ela mesma postou no réveillon. Mas, depois de ser até apontada como anoréxica, a global se irritou e decidiu dar uma resposta aos fãs.
"Anorexia mata! Seja mais responsável nos seus comentários. Estou muito saudável, feliz com quem sou e com meu corpo. Só isso importa", respondeu a atriz.
Em outras ocasiões, a ex de Neymar não se esquivou de comentar sobre depressão e distúrbio alimentar - duas doenças que diz já ter sofrido, inclusive. Para lidar com os problemas, ela recorreu a terapia.