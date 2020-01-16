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Pabllo Vittar é confirmada em Barcelona e prepara turnê mundial

Pabllo Vittar tem apresentações já confirmadas no festival australiano Mardi Gras Party, dia 29 de fevereiro, no Lollapalooza Chile, em 27 de março, no Lollapalooza Argentina, dois dias depois, e na Sala Del Museo, em 31 de março, em Montevideo

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 09:48
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Gabriella Ribeiro
A cantora Pabllo Vittar está preparando uma verdadeira maratona esse ano. São muitos os shows agendados para fora do país. O mais recente a ser confirmado é o que ela fará na Primavera Sound 2020, que acontece em Barcelona, na Espanha, com objetivo de divulgar as últimas tendências na música. A apresentação será no dia 5 de junho.
No evento, ela poderá se encontrar com cantores de diferentes estilos musicais, como The Strokes e Lana Del Rey.
No show, ela promete reunir seus sucessos. Recentemente, Pabllo lançou a primeira parte de seu EP "111", com músicas em diferentes idiomas.  

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Fora Barcelona, a lista de Pabllo no exterior é grande. Ela tem apresentações já confirmadas no festival australiano Mardi Gras Party, dia 29 de fevereiro, no Lollapalooza Chile, em 27 de março, no Lollapalooza Argentina, dois dias depois, e na Sala Del Museo, em 31 de março, em Montevideo.
A cidade peruana de Lima também está no radar com um show no dia 2 de abril no festival Happy Ending Fest. A turnê fora do Brasil se intensifica com shows no Festival Estéreo Picnic (3 de abril, em Bogotá), e no aguardado Coachella (dias 11 e 18 de abril, nos Estados Unidos).

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