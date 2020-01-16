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Música

Little Mix anuncia que virá ao Brasil pela primeira vez

O grupo formado por Jesy, Leigh-Anne, Perrie e Jade deverá realizar um show em São Paulo no Festival Grls, que ocorre nos dias 7 e 8 de março

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 21:05
O Festival Grls confirmou que o grupo Little Mix virá ao Brasil pela primeira vez para se apresentar no evento. As vendas de ingressos começam no dia 20 de janeiro.
A girl band Little Mix Crédito: Divulgação
O Little Mix é um grupo britânico de música pop formado por Jesy, Leigh-Anne, Perrie e Jade. As quatro se uniram durante a oitava temporada do programa X Factor, em 2011, após não conseguirem prosseguir na competição musical com apresentações solo.
Em sua conta no Twitter, as artistas compartilharam o anúncio e comemoraram. "Nós temos sonhado com isso durante toda nossa carreira e estamos muito ansiosas para contar esse grande segredo. Em março, estaremos indo para São Paulo", disse o grupo.

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Ainda no post, as cantoras confirmaram que o show deve contar com as músicas do álbum mais recente, lançado em 2018, o LM5.
O Festival Grls, que celebra a presença da mulher na música, ocorrerá nos dias 7 e 8 de março no Memorial da América Latina. A venda de ingressos começa no dia 20 de janeiro, quando o line up completo também será anunciado. A cantora Kylie Minogue também já foi confirmada no show.
Ver essa foto no Instagram

É confirmação que você queria?! Pois saudações às nossas rainhas: @littlemix fará sua estreia no Brasil como headliners do #FestivalGRLS! ? É com muito orgulho que Jesy, Leigh-Anne, Perrie e Jade vão levar para o nosso palco o Girl Power que está de corpo e alma em seus hits. Elas cantam e dançam ao vivo, compõem suas próprias músicas e são produtoras executivas de seu último disco, o hiper-dançante LM5. Viraram donas de suas próprias carreiras e desde sempre nos ensinam que quatro mulheres juntas têm muito PODER em suas mãos. ? Little Mix é a maior girlband da atualidade e coleciona recordes de prêmios, streamings e vendas - seus quatro primeiros álbuns renderam para elas 9 certificados de platina no Reino Unido! Mas, sem dúvidas, a coleção mais importante das meninas é a de fãs. Agora, o encontro com os mixers brasileiros finalmente vai acontecer! ? As vendas de ingressos começam no dia 20 de janeiro, e esperamos ver vocês grudadinhes na grade curtindo Little Mix, Kylie Minogue, IZA, Linn da Quebrada e muito mais com a gente nos dias 7 e 8 de março no Memorial da América Latina.

Uma publicação compartilhada por GRLS! (@festivalgrls) em

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