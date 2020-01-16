Little Mix anuncia que virá ao Brasil pela primeira vez

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É confirmação que você queria?! Pois saudações às nossas rainhas: @littlemix fará sua estreia no Brasil como headliners do #FestivalGRLS! ? É com muito orgulho que Jesy, Leigh-Anne, Perrie e Jade vão levar para o nosso palco o Girl Power que está de corpo e alma em seus hits. Elas cantam e dançam ao vivo, compõem suas próprias músicas e são produtoras executivas de seu último disco, o hiper-dançante LM5. Viraram donas de suas próprias carreiras e desde sempre nos ensinam que quatro mulheres juntas têm muito PODER em suas mãos. ? Little Mix é a maior girlband da atualidade e coleciona recordes de prêmios, streamings e vendas - seus quatro primeiros álbuns renderam para elas 9 certificados de platina no Reino Unido! Mas, sem dúvidas, a coleção mais importante das meninas é a de fãs. Agora, o encontro com os mixers brasileiros finalmente vai acontecer! ? As vendas de ingressos começam no dia 20 de janeiro, e esperamos ver vocês grudadinhes na grade curtindo Little Mix, Kylie Minogue, IZA, Linn da Quebrada e muito mais com a gente nos dias 7 e 8 de março no Memorial da América Latina.