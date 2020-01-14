Degusta Sunset: festival de cerveja é adiado por conta das chuvas

Um dos festivais mais aguardados pelos cervejeiros capixabas ganhou uma edição especial de verão, realizada em dois finais de semana. Depois de agitar Vila Velha entre os dias 16 e 19/01, o Degusta Sunset teve sua continuação transferida deste fim de semana para os dias 30 e 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro, por conta das chuvas. Com entrada gratuita, o evento reúne cerveja artesanal, gastronomia, karaokê, bandas ao vivo, esquenta de carnaval e recreação infantil no Shopping Vila Velha, agora em uma nova área do mall.

Degusta Sunset será realizado em uma nova área do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Com espaço ampliado, o festival ocupa 4 mil metros quadrados no estacionamento Juscelino Kubitschek (JK), com acesso pela rua de mesmo nome, em frente à UVV. Entre as novidades para esta edição está o karaokê com banda, aos domingos, a partir das 18h. Outra nova atração que deve agitar o público é o pré-carnaval com bloquinhos, também aos domingos.

O elenco cervejeiro contará com 12 representantes: as cervejarias artesanais capixabas Alquimista/Top Beer, Barba Ruiva, Bigstep, Kingbier, Mestra, Trarko, Trindade, Ronchi Beer e Vikings; as fluminenses NOI e Farra, e a loja Mestre Cervejeiro. A ala gastronômica traz um cardápio bem variado, contemplando desde a culinária oriental até a comida de rua mais conhecida pelos capixabas.

Especializado em pratos tailandeses e até vietnamitas, o Aroi Mak servirá feijoada de frutos do mar, sanduíche de filé de peixe crocante, kao pad, pad thai, dumpling de porco com camarão e satay, de frango e de carne. Outro destaque são os churrasqueiros La Cuchilla, que em breve será um restaurante, em Vila Velha, e Mandando Brasa. O preço médio das porções nos 10 trucks do evento ficará entre R$ 10 e R$ 70. Já os valores da cerveja partirão de R$ 10 (300ml, pilsen), e o eco copo custará R$ 10.

Evento terá 12 cervejarias artesanais, em maioria capixabas Crédito: Inspire/Divulgação

CERVEJARIAS PARTICIPANTES:

Alquimista/Top Beer (ES)

Barba Ruiva (ES)

Bigstep (ES)

Kingbier (ES)

Mestra (ES)

Mestre Cervejeiro (multimarcas)

Trarko (ES)

Trindade (ES)

Vikings (ES)

Farra (RJ)

NOI (RJ)

Ronchi Beer (ES)

OPÇÕES GASTRONÔMICAS:

Yan Ping

Aroi Mak

La Cuchilla

Mandando Brasa

Matildas

Mr. Frango

Road Truck

Só Santo Botequim

I Love Brownie

Te Quiero Churros

Churrasco é opção nos trucks La Cuchilla e Mandando Brasa Crédito: Inspire Produções/Divulgação

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

De 30/01 a 02/02:

Quinta, 21h30 - Macucos

Sexta, 20h - Killer Queen

Sexta, 22h30 - Back to the Past

Sábado, 20h - Cadu Caruzo e Totem

Sábado, 22h30 - The Crew

Domingo, 18h - Karaokê com banda

Domingo, 20h30 - Bloco Samba Soul (pré-carnaval)

DEGUSTA SUNSET

Quando: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a partir das 17h

de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a partir das 17h Onde: no estacionamento JK do Shopping Vila Velha com acesso em frente à UVV, pela Rua Juscelino Kubistchek, Divino Espírito Santo.

no estacionamento JK do Shopping Vila Velha com acesso em frente à UVV, pela Rua Juscelino Kubistchek, Divino Espírito Santo. ENTRADA GRATUITA.

Mais informações: Instagram @beerdegusta e evento no Facebook.