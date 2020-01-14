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Em Vila Velha

Degusta Sunset: festival de cerveja é adiado por conta das chuvas

Evento aconteceria neste fim de semana e foi transferido para os dias 30 e 31/01 e 1º e 2 de fevereiro. A programação musical e o local (Shopping Vila Velha) foram mantidos

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 14:29
Um dos festivais mais aguardados pelos cervejeiros capixabas ganhou uma edição especial de verão, realizada em dois finais de semana. Depois de agitar Vila Velha entre os dias 16 e 19/01, o Degusta Sunset teve sua continuação transferida deste fim de semana para os dias 30 e 31 de janeiro e 1º e 2 de fevereiro, por conta das chuvas. Com entrada gratuita, o evento reúne cerveja artesanal, gastronomia, karaokê, bandas ao vivo, esquenta de carnaval e recreação infantil no Shopping Vila Velha, agora em uma nova área do mall.
Degusta Sunset será realizado em uma nova área do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Com espaço ampliado, o festival ocupa 4 mil metros quadrados no estacionamento Juscelino Kubitschek (JK), com acesso pela rua de mesmo nome, em frente à UVV. Entre as novidades para esta edição está o karaokê com banda, aos domingos, a partir das 18h. Outra nova atração que deve agitar o público é o pré-carnaval com bloquinhos, também aos domingos. 
O elenco cervejeiro contará com 12 representantes: as cervejarias artesanais capixabas Alquimista/Top Beer, Barba Ruiva, Bigstep, Kingbier, Mestra, Trarko, Trindade, Ronchi Beer e Vikings; as fluminenses NOI e Farra, e a loja Mestre Cervejeiro. A ala gastronômica traz um cardápio bem variado, contemplando desde a culinária oriental até a comida de rua mais conhecida pelos capixabas. 
Especializado em pratos tailandeses e até vietnamitas, o Aroi Mak servirá feijoada de frutos do mar, sanduíche de filé de peixe crocante, kao pad, pad thai, dumpling de porco com camarão e satay, de frango e de carne. Outro destaque são os churrasqueiros La Cuchilla, que em breve será um restaurante, em Vila Velha, e Mandando Brasa. O preço médio das porções nos 10 trucks do evento ficará entre R$ 10 e R$ 70. Já os valores da cerveja partirão de R$ 10 (300ml, pilsen), e o eco copo custará R$ 10.
Evento terá 12 cervejarias artesanais, em maioria capixabas Crédito: Inspire/Divulgação

CERVEJARIAS PARTICIPANTES:

  • Alquimista/Top Beer (ES)
  • Barba Ruiva (ES)
  • Bigstep (ES)
  • Kingbier (ES)
  • Mestra (ES)
  • Mestre Cervejeiro (multimarcas)
  • Trarko (ES)
  • Trindade (ES)
  • Vikings (ES)
  • Farra (RJ)
  • NOI (RJ)
  • Ronchi Beer (ES)

OPÇÕES GASTRONÔMICAS:

  • Yan Ping 
  • Aroi Mak
  • La Cuchilla 
  • Mandando Brasa 
  • Matildas 
  • Mr. Frango 
  • Road Truck 
  • Só Santo Botequim  
  • I Love Brownie
  • Te Quiero Churros
Churrasco é opção nos trucks La Cuchilla e Mandando Brasa Crédito: Inspire Produções/Divulgação

PROGRAMAÇÃO MUSICAL 

  • De 30/01 a 02/02:
  • Quinta, 21h30 - Macucos
  • Sexta, 20h - Killer Queen
  • Sexta, 22h30 - Back to the Past
  • Sábado, 20h - Cadu Caruzo e Totem
  • Sábado, 22h30 - The Crew
  • Domingo, 18h - Karaokê com banda
  • Domingo, 20h30 - Bloco Samba Soul (pré-carnaval)
  • DEGUSTA SUNSET
  • Quando: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a partir das 17h
  • Onde: no estacionamento JK do Shopping Vila Velha com acesso em frente à UVV, pela Rua Juscelino Kubistchek, Divino Espírito Santo. 
  • ENTRADA GRATUITA.
  • Mais informações: Instagram @beerdegusta e evento no Facebook.  
Orquestra Ammor comanda pré-carnaval no dia 19 Crédito: Reprodução Instagram

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