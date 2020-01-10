Guia de diversão para a criançada curtir durante as férias de verão no ES

Andervânia sempre leva a com a filha, Maria Eduarda Pereira, para brincar nos shoppings Crédito: Fernando Madeira

As férias de verão estão bombando e muitos pais agradecem aquela ajudinha para conseguir localizar espaços que ofereçam atividades para que os filhos extravasem toda a energia contida. O Divirta-se selecionou um cardápio de opções de lazer para a criançada se divertir.

São dicas de colônias de férias e espaços em shoppings cheios de atividades. Inclusive, tem até cinema em promoção, com todo mundo pagando meia.

Quem é adepta desta "ajuda" com as crianças nas férias é a engenheira civil Andervânia Batista Pereira, 41. Ela conta que sempre leva a filha, Maria Eduarda, 9, aos espaços que os shoppings oferecem para as crianças.

"O shopping acaba sendo uma opção pois a criança não fica presa. A gente gosta bastante porque é seguro e ela pode interagir com outras crianças", conta.

Andervânia e a filha, Maria Eduarda, se divertem no espaço gratuito do Shopping Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Para a moradora de Eldorado, na Serra, os espaços kids, onde se paga para deixar a criança por um período, também é de grande ajuda. "Nesta idade dela, a gente prefere deixá-la nos espaços abertos e acompanhar. Antigamente, a gente deixava ela nestes espaços pagos. Criança tem energia para gastar e a gente tem coisas a fazer. Ajudava bastante na hora de resolver algumas coisas, mas a gente sempre ficava de olho", ressalta.

Quem prefere deixar os filhos nas colônias de férias também tem que desembolsar. Os valores vão de R$ 60, para diárias de quatro horas, a R$ 300, no pacote semanal com todas as refeições. Vale lembrar que alguns espaços oferecem descontos para caso matricule mais de uma criança ou peça mais de um dia de atividades. Confira abaixo.

COLÔNIAS DE FÉRIAS

ÁLVARES CABRAL

Colônia de férias para crianças de 4 a 14 anos. As inscrições estão abertas na sede do clube. A Colônia funcionará de 13 a 24 de janeiro, de 13h às 18h. Valores referente a uma semana: R$ 200,00 sócios e R$ 300,00 não sócios. Matrículas antecipadas com 10% de desconto até o dia 10 de janeiro/2020. Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Morais, Bento Ferreira, Vitória. Informações: 3134-0101 ou (27) 98822-9241.





QUILOMBINHO

Serão cinco dias de brincadeiras e aprendizados envolvendo dança, música, artes plásticas, tecnologia, literatura e outras atividades voltadas ao reencontro da cultura afro-brasileira e ao empoderamento dessas criancas a partir do conhecimento e reconhecimento da história e trajetória de seus ancestrais. A atividade será realizada entre os dias 27 a 31 de janeiro, das 13 às 17 horas, para crianças de 4 a 10 anos. São 60 vagas gratuitas . Para realizar a inscrição, os responsáveis pelas crianças devem acompanhar as redes sociais do Instituto das Pretas, onde será disponibilizado, em breve, um formulário online. Outras informações podem ser obtidas através do endereço [email protected].





. Para realizar a inscrição, os responsáveis pelas crianças devem acompanhar as redes sociais do Instituto das Pretas, onde será disponibilizado, em breve, um formulário online. Outras informações podem ser obtidas através do endereço [email protected]. SONHO DE BRINCAR

Colônia de férias até 31 de janeiro. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 12h45 às 18h. Oferece uma temática diferente por dia com oficinas diárias como jardinagem, fábrica de brinquedos e culinária. Alimentação incluída. Valores: R$ 70 (dia) e R$ 300 (semanal). Informações: (27) 3533-9993 ou (27) 99926-9878. Local: Av. Joubert de Barros, 685, Bento Ferreira, Vitória.





CLUBE ÍTALO

A XI Colônia de Férias do Ítalo será realizada de 13 a 24 de janeiro, das 13h às 18h, para crianças de 4 a 14 anos. Serão realizadas atividades esportivas, culturais e de lazer. A alimentação está incluída. Valores: R$ 70 (diária/sócio); R$ 80 (diária/não sócio); R$ 250 (1 semana/sócio); R$ 320 (1 semana/não sócio); R$ 380 (2 semanas/sócio); R$ 450 (2 semanas/não sócio). Endereço: Rua Renato N Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Informações: (27) 3345-0022.





BIGFEST CERIMONIAL

A Colônia de Férias vai do dia 20 a 31, no cerimonial, que fica na Rua do Rosário, 11, Bela Aurora, Cariaica. Espaço com vários brinquedos e atividades recreativas, como oficinas de brigadeiro e de sorvete. Funcionamento: das 13h30 às 18h30, de segunda a sexta. Valores: R$ 60 (diária); R$ 100 (dois dias); R$ 200 (uma semana), com alimentação inclusa. Informações: (27) 3326-2490 ou (27) 99747-3118.





MUNDO DO SABER

A colônia de férias vai até dia 31 de janeiro, oferecendo alimentação completa, banho, oficinas, recreação e brinquedos. Funcionamento: das 7h às 18h. Valores: R$ 60 (diária de 4 horas com lanche); R$75 (diária de 5 horas com café e almoço ou lanche e janta); R$ 90 (diária integral com pensão completa mais banho); R$ 240 (pacote semanal de 4 horas diárias com lanche); R$ 290 (pacote semanal de 5 horas diárias com café da manhã e almoço ou lanche e janta); R$ 390 (pacote semanal integral com pensão completa mais banho). Oferece descontos para irmãos e grupos. Endereço: Rua Mendel, 11, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 3209-0999 e (27) 99749-6487 (WhatsApp).





BRINCALEGRIA

A colônia vai até o dia 31 de janeiro, com brinquedoteca, atividades, oficinas e recreação. Colônia de férias para crianças de 3 a 9 de idade que visa estimular o empreendedorismo através do brincar. Funcionamento: das 8h às 18h. Valores: R$ 260 (1 semana para período de 4 horas); R$ 24 (1 hora); R$ 75 (4 horas). Endereço: Rua Natalina Baer Carneiro, 195, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3022-0512.





CENTRO EDUCACIONAL VIVER

A colônia de férias vai até 4 de fevereiro, com culinária, oficina de massinha, pintura, teatro, banho de mangueira, escorrega, entre outras atividades para crianças de 2 a 7 anos. Funcionamento: das 7 às 19h, de segunda a sexta. Valores: R$ 70 (4 horas) a R$ 120 (diária com alimentação. Endereço: Rua Bolívar de Abreu, 130, Bento Ferreira, Vitória. Informações: (27) 3225-3145 e (27) 99774-6502.





NA BRINCA

A colônia de férias vai até o dia 30 de janeiro, com recreação, brincadeiras temáticas, musicalização, teatro, pintura facial e outras atividades para crianças de até 10 anos. Funcionamento: das 13h30 às 18h, de segunda a sexta. Valores: R$ 75 (diária com o lanche). Endereço: Rua Joaquim Lírio, 20, no Shoopping Point Plaza, Praia do Canto (em frente ao Embrazado). Informações: (27) 3026-3065.





FAZENDA PARQUE VALE DO MOXUARA

O espaço realiza sua colônia de férias até o dia 31 de janeiro. São oferecidas três refeições (café da manhã, almoço e lanche), lazer, tirolesa, arvorismo, rapel, escalada, tudo acompanhado por equipe de recreadores. Funcionamento: de terça a sexta, das 9h às 16h30. Valores: R$ 130 (diária). Se o cliente desejar fechar pacote, ganha desconto de 15%. Endereço: Fazenda Roças Velhas, km 3, Cariacica. Informações: (27) 3254-1478 e (27) 99514-6016 (WhatsApp).





ESTAÇÃO CIDADANIA-ESPORTE (ECEC)

Colônia de férias para crianças de 4 a 16 anos. Ela ocorre de 02 a 30 de janeiro, de segunda a quinta-feira, em dois turnos (das 6h às 8h e das 15h às 17h), na Estação Cidadania-Esporte (Ecec), que fica no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, Cariacica. Tudo gratuito. Basta comparecer na Estação nos dias informados.





CAJUNS DE VITÓRIA

O mês de janeiro terá diversão garantida para crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, nas 14 unidades do Serviço de Convivência Caminhando Juntos (Cajun). São as colônias de férias, que vão até o dia 31, com jogos cooperativos e competitivos, brincadeiras tradicionais, gincanas, música, dança, artesanato e muitas outras atividades. A participação é gratuita e as inscrições devem ser realizadas diretamente nos Cajuns.





OFICINAS DE FÉRIAS DO MUCANE

Oficinas de roda de samba, dança afro e maculelê. Aos domingos, de 12 de janeiro a 29 de fevereiro, a partir das 14h. Entrada gratuita. Endereço: Museu Capixaba do Negro (Mucane)  Avenida República, 121  Centro.



CENTRO EDUCACIONAL VIVER

A colônia de férias vai até 4 de fevereiro, com culinária, oficina de massinha, pintura, teatro, banho de mangueira, escorrega, entre outras atividades para crianças de 2 a 7 anos. Funcionamento: das 7 às 19h, de segunda a sexta. Valores: R$ 70 (4 horas) a R$ 120 (diária com alimentação. Endereço: Rua Bolívar de Abreu, 130, Bento Ferreira, Vitória. Informações: (27) 3225-3145 e (27) 99774-6502.

ATIVIDADES NOS SHOPPINGS

BOULEVARD VILA VELHA

Endereço: Rod. do Sol, 5000, Joquei de Itaparica, Vila Velha







Magic Park: parque com mais de 15 brinquedos, como roda gigante, carrossel, carrinho bate-bate e atrações. De segunda a sexta, das 19h às 22h, e custa R$25,00. Aos sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 17h às 22h, o passaporte é válido a partir das 17h e custa apenas R$30,00.





parque com mais de 15 brinquedos, como roda gigante, carrossel, carrinho bate-bate e atrações. De segunda a sexta, das 19h às 22h, e custa R$25,00. Aos sábados, domingos e feriados o funcionamento é das 17h às 22h, o passaporte é válido a partir das 17h e custa apenas R$30,00. Take Kids: o espaço fará uma programação especial de colônia de férias. Cada dia, um tema para a diversão dos pequenos, que inclui atividades e teatro: Uma aventura congelante (02/01); Slime divertido (03/01); O mundo mágico do circo (06/01); Lol e Minecraft (07/01); Cabelo Divertido (08/01); Um dia na cozinha (09/01); Mestre ice cream (10/01); Festa Havaiana (13/01); Princesas e super-heróis (14/01); e DPA (15/01).





o espaço fará uma programação especial de colônia de férias. Cada dia, um tema para a diversão dos pequenos, que inclui atividades e teatro: Uma aventura congelante (02/01); Slime divertido (03/01); O mundo mágico do circo (06/01); Lol e Minecraft (07/01); Cabelo Divertido (08/01); Um dia na cozinha (09/01); Mestre ice cream (10/01); Festa Havaiana (13/01); Princesas e super-heróis (14/01); e DPA (15/01). Clubinho Boulevard: todos os domingos de janeiro terão uma atividade diferente para a criançada. O clubinho é gratuito e aberto ao público infantil, e acontece de 14 às 17 horas, no Teatro do Clubinho.





todos os domingos de janeiro terão uma atividade diferente para a criançada. O clubinho é gratuito e aberto ao público infantil, e acontece de 14 às 17 horas, no Teatro do Clubinho. Manhã no Boulevard: Todos as manhãs de domingo de janeiro, a partir das 7h, o shopping realiza atividades ao ar livre, no estacionamento, e também recreação infantil como pula-pula e outras brincadeiras.



SHOPPING VITÓRIA

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória







Ilha Macakids: a atração infantil toma conta da Praça Central do Shopping. São 250m2 dedicados às crianças, com direito a cenário e piscina de bolhinhas, escorregadores e um palco aonde acontecerão os shows com os Macakids ao vivo. A atração segue até 10 de março pelo valor de R$ 25 (25 minutos).





a atração infantil toma conta da Praça Central do Shopping. São 250m2 dedicados às crianças, com direito a cenário e piscina de bolhinhas, escorregadores e um palco aonde acontecerão os shows com os Macakids ao vivo. A atração segue até 10 de março pelo valor de R$ 25 (25 minutos). Espaço Alaska: espaço temático de 100 m2, com uma temperatura de 15º abaixo de zero, no qual é possível ver, tocar e sentir neve de verdade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 14h até às 21h, sábados, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 21h. Valores: R$ 20 (meia), de segunda a quinta; R$ 25 (meia), sexta, sábado, domingo e feriados. À venda no site www.sympla.com.br. Todos têm o direito de ficar 30 minutos no espaço e podem usar os aparelhos celulares normalmente. Para fotos profissionais, basta pagar R$ 10 e levar a imagem impressa. O custo do ingresso inclui o empréstimo de luvas e jaqueta térmica. Recomendamos ir bem agasalhado, com calça e sapatos fechados, para aproveitar ao máximo. No evento você pode alugar botas (R$10,00) mas não é obrigatório.





espaço temático de 100 m2, com uma temperatura de 15º abaixo de zero, no qual é possível ver, tocar e sentir neve de verdade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 14h até às 21h, sábados, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 21h. Valores: R$ 20 (meia), de segunda a quinta; R$ 25 (meia), sexta, sábado, domingo e feriados. À venda no site www.sympla.com.br. Todos têm o direito de ficar 30 minutos no espaço e podem usar os aparelhos celulares normalmente. Para fotos profissionais, basta pagar R$ 10 e levar a imagem impressa. O custo do ingresso inclui o empréstimo de luvas e jaqueta térmica. Recomendamos ir bem agasalhado, com calça e sapatos fechados, para aproveitar ao máximo. No evento você pode alugar botas (R$10,00) mas não é obrigatório. Espaço Take Kids: espaço no 1º piso com brinquedos, casa de boneca, quadra de futebol e área de games. Além disso, os recreadores também interagem com várias gincanas, teatros, pinturas faciais e penteados malucos. Durante o mês de janeiro, cada dia terá brincadeiras e atrações temáticas diferentes. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 22h. O valor de entrada é R$ 24,00 com direito a lanche (pipoca, biscoitos, sucos e outros).



SHOPPING PRAIA DA COSTA

Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha





O centro comercial traz a atração inédita no ES: Mundo dos Blocos. Por lá, a garotada pode soltar a criatividade montando blocos coloridos gigantes de espuma e aproveitando outras atrações interativas. No piso L1 do shopping, ainda oferece bancadas de montagem de blocos menores, piscina de bolinhas e escorregadores. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Os ingressos serão vendidos no local por R$ 15 (15 minutos). Informações: (27) 3320-6000



SHOPPING MOXUARA

Endereço: Avenida Mario Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica





Macakids Park leva diversão para shopping em Cariacica. A partir do dia 11 de janeiro, com brinquedos inspirados na Turma Macakids. O espaço funcionará de acordo com o horário de abertura do shopping. De segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. Os ingressos são vendidos no local e custam R$ 6 por brinquedo. Crianças menores de seis anos devem ter a companhia de um adulto ou responsável.



SHOPPING VILA VELHA

Endereço: Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha





Gincana Kids: circuito de atividades cheio de aventuras, obstáculos e desafios para crianças de até 9 anos. O circuito reúne uma série de brincadeiras como corrida de obstáculos na superfície inflável, corrida de saco, trampolins, vídeo game, arco e flecha e muitas outras. A atração estará disponível a partir do dia 13 de janeiro. Funcionamento: 10h às 22h, de segunda a sábado, 14h às 21h, domingos. Valor de entrada não informado.





circuito de atividades cheio de aventuras, obstáculos e desafios para crianças de até 9 anos. O circuito reúne uma série de brincadeiras como corrida de obstáculos na superfície inflável, corrida de saco, trampolins, vídeo game, arco e flecha e muitas outras. A atração estará disponível a partir do dia 13 de janeiro. Funcionamento: 10h às 22h, de segunda a sábado, 14h às 21h, domingos. Valor de entrada não informado. Clubinho: espaço com oficinas recreativas e educativas aos sábados e domingos, a partir das 16h, e a participação é gratuita.





espaço com oficinas recreativas e educativas aos sábados e domingos, a partir das 16h, e a participação é gratuita. Adventure Land: o espaço oferece um parque com mais de 2200m², com 3 milhões de bolinhas, túneis, escorregadores, carrossel, um Espaço Kids, com TV e ambientes temáticos para crianças menores, além de um palco e espaço para realização de apresentações. Valor de entrada não informado. Funcionamento: Segunda, terça e quarta de 10h às 22h, quinta, sexta e sábado 10h às 23h e domingo de 12h às 22h.





o espaço oferece um parque com mais de 2200m², com 3 milhões de bolinhas, túneis, escorregadores, carrossel, um Espaço Kids, com TV e ambientes temáticos para crianças menores, além de um palco e espaço para realização de apresentações. Valor de entrada não informado. Funcionamento: Segunda, terça e quarta de 10h às 22h, quinta, sexta e sábado 10h às 23h e domingo de 12h às 22h. Six Entretenimento: o espaço conta com brinquedos para crianças, jovens e adultos como drift kart, golf, snook ball, jogos de realidade virtual, árcades, escape game, passeio de trenzinho e muitos outros. Algumas atrações permitem montar equipes para disputas entre famílias ou amigos. Valores não informados. Funcionamento: Segunda à sábado de 10h às 22h e domingo de 11h às 21h.

