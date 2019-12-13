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Música

Kylie Minogue fará show no Brasil em 2020 durante o Festival Grls

Evento está marcado para os dias 7 e 8 de março, no Memorial da América Latina; organização é a mesma do Popload Festival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 20:23

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 20:23

A cantora Kylie Minogue fará show em SP Crédito: Instagram/@kylieminogue
O Festival Grls (do inglês girls, que significa garotas), divulgou nesta sexta-feira, 13, a cantora australiana Kylie Minogue como uma de suas headliners. O evento, que celebra a presença da mulher na música, na arte e no entretenimento, irá ocorrer no Memorial da América Latina, em São Paulo, entre 7 e 8 de março.
A artista foi o primeiro nome confirmado do evento, que estreia a sua primeira edição no ano que vem. Dona de sucessos como Can't Get You Out Of My Head, In My Arms e Wow, ela é também conhecida por ser ativista das causas LGBTQ+ e por lutar pela igualdade social.
No ano de 2005, ao descobrir um câncer de mama, Kylie ganhou notoriedade na mídia ao apoiar e aconselhar abertamente, mulheres de todo mundo a cuidarem de sua saúde.
Esta será a terceira vez da cantora no Brasil, que soma passagens por São Paulo em 2008 e também em 2015, durante um show particular voltado apenas para alguns convidados no baile de gala beneficente. Em sua conta oficial no Instagram, ela confirmou a notícia aos fãs e disse que os ingressos começam a ser vendidos no mês que vem.

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"Olá São Paulo! Que saudade! Eu estou voltando para vocês. Eu vou participar do @festivalgrls em março, com um line-up todo formado por mulheres. Ingressos estarão à venda no mês que vem. Nos vemos em breve!", escreveu.
Com organização do Popload - o mesmo que cuida do Popload Festival -, e produção da T4F (Time For Fun), o festival irá contar com atrações tanto internacionais quanto nacionais, dos mais variados gêneros musicais, como indie, R&B e pop.
Para os presentes, estarão disponíveis workshops e debates. A abertura das vendas de ingressos, preços e o line-up completo, ainda não foram confirmados pela organização do festival. No entanto, a ideia é que o público consiga comprar separadamente as entradas para os shows, dos bilhetes de acesso para as palestras e workshops.
Informações poderão ser consultadas no site do Festival Grls, assim que estiverem disponíveis.

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