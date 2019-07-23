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DNA World Tour

Backstreet Boys farão show no Brasil em 2020, diz jornal

Grupo está em turnê com "DNA: World Tour"

Publicado em 

23 jul 2019 às 11:42

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 11:42

Crédito: Reprodução/Instagram
Banda de maior sucesso dos anos 90, Backstreet Boys voltou com tudo. Depois de anunciarem o retorno do grupo com o álbum "DNA", agora eles estão em turnê pela América do Norte com "DNA: World Tour" - por enquanto. Isso porque a boy band está com agenda marcada para fazer show no Brasil, segundo informações do jornal Destak. 
> 'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'
Os shows acontecerão em março de 2020, mas as datas e locais ainda estariam em fase de definição, podendo fazer com que as datas das apresentações se atrasem para o início de abril, segundo o jornal. 
Kevin Richardson, um dos integrantes da banda, já havia dado indício de que a turnê poderia passar pelo Brasil. 
Na última vinda do grupo, em 2015, eles passaram por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. 

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