Spotify lança playlist com algoritmo para agradar pets

O Spotify disponibilizou nesta quarta-feira (15) a plataforma Pet Playlists, uma ferramenta baseada em um algoritmo que ajudará o usuário a ouvir uma playlist baseada nos atributos e características dos seus bichinhos de estimação.
De acordo com comunicado enviado à imprensa, uma pesquisa global dentro do serviço chegou a conclusão de que 71% dos donos de animais tocam músicas para seus pets.
A primeira etapa do Pet Playlists consiste em escolher qual é seu animal: cachorro, gato, iguana, hamster ou pássaro. Os próximos passos consistem em dar dados sobre suas características de seu comportamento.
Para a criação da ferramenta, a empresa consultou o musicólogo David Teie, violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional dos Estados Unidos, pioneiro no ramo e compositor de dois álbuns de músicas para gatos, e ele aconselhou sobre os gostos/desgostos gerais de cada animal.
Por exemplo, os cães não respondem bem às músicas com um alcance vocal baixo, pois costumam ser vistas como uma ameaça. Embora cada playlist seja criada algoritmicamente, a experiência de Teie impactou a maneira como o algoritmo foi programado.