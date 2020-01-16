Spotify lança playlist com algoritmo para agradar pets

O Spotify disponibilizou nesta quarta-feira (15) a plataforma Pet Playlists, uma ferramenta baseada em um algoritmo que ajudará o usuário a ouvir uma playlist baseada nos atributos e características dos seus bichinhos de estimação.

Cães não respondem bem às músicas com um alcance vocal baixo Crédito: Pixabay

De acordo com comunicado enviado à imprensa, uma pesquisa global dentro do serviço chegou a conclusão de que 71% dos donos de animais tocam músicas para seus pets.

A primeira etapa do Pet Playlists consiste em escolher qual é seu animal: cachorro, gato, iguana, hamster ou pássaro. Os próximos passos consistem em dar dados sobre suas características de seu comportamento.

Para a criação da ferramenta, a empresa consultou o musicólogo David Teie, violoncelista da Orquestra Sinfônica Nacional dos Estados Unidos, pioneiro no ramo e compositor de dois álbuns de músicas para gatos, e ele aconselhou sobre os gostos/desgostos gerais de cada animal.