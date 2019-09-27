Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Backstreet Boys farão três shows no Brasil; ouça a playlist da turnê

Turnê que já percorre os Estados Unidos conta com 33 músicas no setlist. Ingressos para shows no Brasil custam entre R$ 145 e R$ 770
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2019 às 17:51

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 17:51

Backstreet Boys Crédito: Reprodução/Instagram @backstreetboys
Os Backstreet Boys farão três shows no Brasil em 2020: em Uberlândia (11/3, na Arena Sabiazinho), no Rio de Janeiro (13/3, na Jeunesse Arena) e em São Paulo (15/3, no Allianz Parque).
Formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. e Howie D., o grupo lançou em janeiro o álbum "DNA" e iniciou uma turnê mundial em maio deste ano na Europa. Agora, a boy band confirmou uma série de apresentações da DNA World na América Latina, onde passarão ainda por países como México, Colômbia, Chile, Argentina e Uruguai.
No Brasil, os ingressos têm preços que variam de R$ 145 a R$ 770 e ficam disponíveis no site da Ingresso Rápido. Clientes do cartão Elo contam com pré-venda exclusiva nos dias 2 e 3 de setembro, a partir das 10h. Para o público geral, a venda tem início em 4 de setembro, às 10h.
OUÇA DON'T GO BREAKING MY HEART, PRIMEIRO SINGLE DO DISCO DNA
Os donos de hits "I Want It That Way" e "As Long as You Love Me" comemoraram 25 anos de carreira em 2018. Em 2015, eles trouxeram ao país a turnê do disco "In a World Like This" (2013). Nick Carter esteve em setembro do ano passado no Brasil para um show solo.
Para a turnê "DNA", o grupo promete uma coletânea de canções de todas suas fases. Segundo o setlist apresentado na turnê americana, o show contará com 33 músicas, sendo sucessos e até B-sides. Abaixo você confere a playlist com todas as músicas e já se preparar para o grande dia. Para conferir apenas a lista, basta ir até o fim da matéria.
DNA WORLD TOUR - BACKSTREET BOYS
Datas da América Latina
21/2: Cidade do México (México) | Palacio de los Deportes
24/2: Monterrey (México) | Arena Monterrey
26/2: Guadalajara (México) | Arena VFG
28/2: San José (Costa Rica) | Parque Viva  Anfiteatro Coca Cola
1º/3: Bogotá (Colômbia) | Movistar Arena
4/3: Santiago (Chile) | Bicentenário La Florida
7/3: Buenos Aires (Argentina) | Campo Argentino de Polo
8/3: Montevidéu (Uruguai) | Antel Arena
11/3: Uberlândia | Arena Sabiazinho
13/3: Rio de Janeiro | Jeunesse Arena
15/3: São Paulo | Allianz Parque
BACKSTREET BOYS NO BRASIL
UBERLÂNDIA
Quando: 11 de março de 2020
Onde: Arena Sabiazinho
Quanto: R$ 190 a R$ 670
Mais informação: ingressorapido.com.br
RIO DE JANEIRO
Quando: 13 de março de 2020
Onde: Jeunesse Arena
Quanto: R$ 145 a R$ 740
Mais informação: ingressorapido.com.br
SÃO PAULO
Quando: 15 de março de 2020
Onde: Allianz Parque
Quanto: R$ 145 a R$ 770
Mais informação: ingressorapido.com.br
SETLIST DNA TOUR
Everyone
I Wanna Be With You
The Call
Dont Want You Back
Nobody Else
New Love
Get Down (Youre The One For Me)
Chateau
Show Me The Meaning Of Being Lonely
Incomplete
Undone
More Than That
The Way It Was
Chances
Shape Of My Heart
Drowning
Passionate
Quit Playing Games (With Mt Heart)
As Long As You Love Me
No Place
Breathe
Dont Wanna Lose You Now
Ill Never Break Your Heart
All I Have To Give
Everybody (Backstreets Back)
Weve Got It Goin On
Its Gotta Be You
Thats The Way I Like It
Get Another Boyfriend
The One
I Want It That Way
Encore:
Dont Go Breaking My Heart
Larger Than Life

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados