3ª Guerra Mundial: web tem playlist com Anitta, Jojo e Pabllo Vittar

"Playlist para dar aquele close 'bapho' enquanto desce até o chão desviando de tiro, porrada e bomba". Essa é a descrição do set chamado "Terceira Guerra Mundial" disponível no Spotify. A lista foi criada pouco tempo depois de o ataque dos Estados Unidos no Iraque ter matado o general Wassem Soleimani, considerado uma das figuras da segurança mais importantes do Irã, nesta sexta-feira (3).
Na plataforma de streaming, até a tarde deste sábado (4), mais de 21 mil ouvintes já estavam seguindo a playlist.
O criador colocou hits na lista de Pabllo Vittar, Anitta, Jojo Todynho e Luísa Sonza, como "Bomba Relógio", "Bang" e "Que Tiro Foi Esse", mas também há várias outras músicas de artistas brasileiros e internacionais, como Rihanna, David Guetta e Lady Gaga.
Ao todo, foram escolhidas 41 músicas que duram 2h13, segundo a ficha técnica da playlist disponível no cabeçalho do set, no Spotify.