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"Que Tiro Foi Esse"

3ª Guerra Mundial: web tem playlist com Anitta, Jojo e Pabllo Vittar

Limite? Não há! Horas depois de o ataque dos Estados Unidos ter matado um general no Iraque a web tratou de fazer uma lista de músicas 'para desviar de bomba' com o toque de humor que faz o brasileiro ser único no mundo; playlist do Spotify já tem mais de 21 mil seguidores

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 19:56
Jojo Todynho, Anitta e Pabllo Vittar Crédito: Montagem A GAZETA
"Playlist para dar aquele close 'bapho' enquanto desce até o chão desviando de tiro, porrada e bomba". Essa é a descrição do set chamado "Terceira Guerra Mundial" disponível no Spotify. A lista foi criada pouco tempo depois de o ataque dos Estados Unidos no Iraque ter matado o general Wassem Soleimani, considerado uma das figuras da segurança mais importantes do Irã, nesta sexta-feira (3).
Playlist "Terceira Guerra Mundial" no Spotify Crédito: Reprodução/Spotify
> Após ataque dos EUA no Iraque, 3ª Guerra Mundial vira assunto mais comentado
Na plataforma de streaming, até a tarde deste sábado (4), mais de 21 mil ouvintes já estavam seguindo a playlist. 

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O criador colocou hits na lista de Pabllo VittarAnittaJojo Todynho e Luísa Sonza, como "Bomba Relógio", "Bang" e "Que Tiro Foi Esse", mas também há várias outras músicas de artistas brasileiros e internacionais, como RihannaDavid Guetta e Lady Gaga
Ao todo, foram escolhidas 41 músicas que duram 2h13, segundo a ficha técnica da playlist disponível no cabeçalho do set, no Spotify. 

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