Após ataque dos EUA no Iraque, 3ª Guerra Mundial vira assunto mais comentado

Considerado a segunda figura mais poderosa do Irã, o general Qassem Soleimani, foi morto em um bombardeio autorizado pelo presidente americano, Donald Trump, no Iraque nesta sexta-feira (3). De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, o general planejava atacar diplomatas e funcionários americanos.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu "retaliação severa" aos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, o bombardeio e a tensão entre os dois países são os assuntos mais comentados no Twitter e em seguida dele, uma possível Terceira Guerra Mundial. Nas redes sociais, os brasileiros repercutem o assunto. Confira: