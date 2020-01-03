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Repercussão

Após ataque dos EUA no Iraque, 3ª Guerra Mundial vira assunto mais comentado

Considerado a segunda figura mais poderosa do Irã, o general Qassem Soleimani, foi morto em um bombardeio autorizado pelo presidente americano, Donald Trump, no Iraque nesta sexta-feira (3)

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 11:19
Ali Khamenei, Donald Trump e a tensão entre EUA e Irã após bombardeio no Iraque Crédito: Reprodução
Considerado a segunda figura mais poderosa do Irã, o general Qassem Soleimani, foi morto em um bombardeio autorizado pelo presidente americano, Donald Trump, no Iraque nesta sexta-feira (3). De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, o general planejava atacar diplomatas e funcionários americanos. 

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O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu "retaliação severa" aos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, o bombardeio e a tensão entre os dois países são os assuntos mais comentados no Twitter e em seguida dele, uma possível Terceira Guerra Mundial. Nas redes sociais, os brasileiros repercutem o assunto. Confira:

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