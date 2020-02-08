Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem "amor de quenga"

Foto: affair de Pabllo Vittar se declara: 'Te amo, mozão'

Cantora tem postado imagens e vídeos com o compositor Victor Weber

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 18:15
Pabllo Vittar e seu affair, Victor Weber Crédito: Reprodução/Instagram
Não vai ter amor de quenga no Carnaval de Pabllo Vittar. Pelas postagens da cantora nas redes sociais nos últimos dias, parece que seu coração já tem dono.
Há meses, Victor Weber, compositor que trabalhou com Pabllo em "Corpo Sensual", tem sido apontado como seu affair. Mas, se ainda restavam dúvidas, parece que elas acabaram nesta sexta (7).
A drag queen publicou no Instagram uma foto ao lado de Weber, com imagens de corações. Em seguida, ele comentou a publicação: "Te amo, mozão".

Veja Também

Luan Santana compra apartamentão de luxo de R$ 7 milhões

Lucas vence a prova do anjo e fica imune no BBB 20

Fotos: top model capixaba Gizele Oliveira brilha no Baile da Vogue

Os fãs de Pabllo logo se animaram com a possibilidade de um romance. E não foram só eles. A também cantora e drag queen Gloria Groove brincou: "Shippo Webllo", juntando os nomes Pabllo e Weber.
O compositor também publicou fotos suas com a affair nas redes sociais, no mesmo dia --mas dessa vez Pabllo apareceu em sua versão Phabullo, sem seu figurino de pop star.
Ver essa foto no Instagram

?????? ?

Uma publicação compartilhada por Weber (@vgweber) em

Ver essa foto no Instagram

??

Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar ? (@pabllovittar) em

Weber aparece dando um beijo na bochecha da drag, ao lado da legenda "Liebe", uma versão de "amor" em alemão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados