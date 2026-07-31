Mega-Sena volta a acumular e aposta de Cachoeiro leva R$ 64 mil na quina

O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular na noite de quinta-feira (30), já que nenhum apostador levou para casa o valor previsto de R$ 85.091.902,76. A bolada pode chegar a R$ 100 milhões no sorteio de domingo (2). Uma aposta feita em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina e vai receber R$ 64.733,96. Outras 40 apostadores no país também marcaram cinco números e vão receber o mesmo valor.





A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.





Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.