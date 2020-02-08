Lucas vence a prova do anjo e fica imune no BBB 20

Lucas Gallina do BBB 20 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lucas foi o vencedor da prova do anjo do BBB deste sábado (9) e estará imune na próxima votação para o paredão.

O desafio dessa terceira prova do anjo da 20ª edição do reality colocou os brothers, um de cada vez, no confessionário. Lá, precisaram encaixar três companheiros de confinamento em diferentes categorias: gosto, não gosto e indiferente.

A líder Gabi e os imunizados Daniel e Ivy não podiam ser votados. A vitória, explicou a produção, seria de quem recebesse mais pontos, independente das categorias.

Com oito menções, Lucas foi eleito o anjo da semana e não poderá ser votado.

Pyong e Daniel foram escolhidos como os monstros e deverão fazer uma coreografia sempre que uma música tocar.