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BBB 20

Lucas vence a prova do anjo e fica imune no BBB 20

O anjo dessa semana eé autoimune. Lucas ganhou a prova neste sábado (9) e não poderá ser votado no próximo paredão

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 15:59
Lucas Gallina do BBB 20 Crédito: Reprodução | Redes Sociais
 Lucas foi o vencedor da prova do anjo do BBB deste sábado (9) e estará imune na próxima votação para o paredão.
O desafio dessa terceira prova do anjo da 20ª edição do reality colocou os brothers, um de cada vez, no confessionário. Lá, precisaram encaixar três companheiros de confinamento em diferentes categorias: gosto, não gosto e indiferente.
A líder Gabi e os imunizados Daniel e Ivy não podiam ser votados. A vitória, explicou a produção, seria de quem recebesse mais pontos, independente das categorias.

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Com oito menções, Lucas foi eleito o anjo da semana e não poderá ser votado.
Pyong e Daniel foram escolhidos como os monstros e deverão fazer uma coreografia sempre que uma música tocar.
Logo após a prova, Lucas foi parabenizado pelos brothers e sisters. Mas não gostou tanto das congratulações e disse, rindo: " Morde e assopra. Não consigo ser assim, por mais que eu tente".

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