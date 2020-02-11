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'BBB 20': Gabi toma decisão drástica após chorar por Guilherme

Participante se incomodou com amizade de Bianca com Guilherme

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 08:49
"BBB 20": a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução
Gabi Martins decidiu que não vai mais manter seu relacionamento com Guilherme no BBB 20. Após os acontecimentos da festa "Guerra e Paz", que aconteceu na noite do último sábado (8), a participante pretende seguir o seu jogo sozinha.
Guilherme e Bianca (Boca Rosa) trocaram carinhos durante a festa, indicando um suposto affair. Gabi não gostou da situação e pediu explicações para o parceiro. "Por que você não me disse o negócio da Bianca? Que ela deu mole para você".
Nesta segunda-feira (10), Gabi ficou sozinha no quarto do líder, e chorou segurando a foto da mãe: "Vou seguir em frente sozinha. Eu vou me respeitar. Estou aqui realizando o maior sonho da minha vida. Eu sou mais forte que isso, eu sou mulher, guerreira. Não tenho mágoa de ninguém, mas preciso seguir em frente sozinha. Primeiro vou me amar e me respeitar."

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Guilherme disse à Gabi que quando sentiu que Bianca poderia tentar alguma coisa, se afastou e pediu para Mari cuidar dela. "Não vi maldade. Ela chegou em mim hoje e perguntou o que aconteceu ontem, fui sincero com ela". O modelo seguiu dizendo que não contou nada à líder da semana sobre o que aconteceu, para evitar mal entendidos.
"Eu tinha uma certeza, que se eu fosse ficar com alguém eu não ia querer ficar com essa pessoa só por ficar, entendeu? A partir do momento que eu fiquei com você é porque eu quero levar isso para frente. Aqui e lá para fora. Eu quero ter alguma coisa com você e eu sei que preciso pensar um pouco nas minhas atitudes", afirmou Guilherme.
"Eu só quero tentar fazer você ser feliz e quero te dar muita confiança", concluiu ele, que também disse estar muito apaixonado. "Você foi uma das pessoas mais incríveis que conheci aqui e tive muito medo. Você é a minha força aqui", rebateu Gabi.

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