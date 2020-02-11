'BBB 20': Gabi toma decisão drástica após chorar por Guilherme

"BBB 20": a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução

Gabi Martins decidiu que não vai mais manter seu relacionamento com Guilherme no BBB 20 . Após os acontecimentos da festa "Guerra e Paz", que aconteceu na noite do último sábado (8), a participante pretende seguir o seu jogo sozinha.

Guilherme e Bianca ( Boca Rosa ) trocaram carinhos durante a festa, indicando um suposto affair. Gabi não gostou da situação e pediu explicações para o parceiro. "Por que você não me disse o negócio da Bianca? Que ela deu mole para você".

Nesta segunda-feira (10), Gabi ficou sozinha no quarto do líder, e chorou segurando a foto da mãe: "Vou seguir em frente sozinha. Eu vou me respeitar. Estou aqui realizando o maior sonho da minha vida. Eu sou mais forte que isso, eu sou mulher, guerreira. Não tenho mágoa de ninguém, mas preciso seguir em frente sozinha. Primeiro vou me amar e me respeitar."

Guilherme disse à Gabi que quando sentiu que Bianca poderia tentar alguma coisa, se afastou e pediu para Mari cuidar dela. "Não vi maldade. Ela chegou em mim hoje e perguntou o que aconteceu ontem, fui sincero com ela". O modelo seguiu dizendo que não contou nada à líder da semana sobre o que aconteceu, para evitar mal entendidos.

"Eu tinha uma certeza, que se eu fosse ficar com alguém eu não ia querer ficar com essa pessoa só por ficar, entendeu? A partir do momento que eu fiquei com você é porque eu quero levar isso para frente. Aqui e lá para fora. Eu quero ter alguma coisa com você e eu sei que preciso pensar um pouco nas minhas atitudes", afirmou Guilherme.