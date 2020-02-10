'BBB 20': após polêmica, Melim apaga fotos com a namorada, Boca Rosa

A segunda (10) começou agitada na web, que passou a discutir o fato de Diogo Melim ter apagado todas as suas fotos com Bianca Andrade, a Boca Rosa, de seu perfil do Instagram. A bonita, que está confinada no "BBB 20", acabou se envolvendo em clima de affair com Guilherme na festa de sexta (7).
No dia seguinte, Diogo já havia desativado os comentários de seu perfil para evitar o alvoroço dos fãs. A nesta madrugada (10) ele apagou os cliques com a namorada.
O músico ainda segue Bianca nas redes sociais e ainda não se pronunciou sobre o caso.