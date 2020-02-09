'BBB 20': após festa polêmica, Felipe Neto diz que máscara de participante caiu

O youtuber Felipe Neto, de 32 anos, voltou a fazer comentários misteriosos sobre um dos participantes do BBB 20, poucos dias após ter dito que sabe de "coisas repugnantes" sobre um dos confinados.
As observações que o influenciador fez neste domingo (9) em suas redes sociais foram motivadas por polêmicas que surgiram na festa que aconteceu na última madrugada. A maior parte delas envolve Pyong, que tentou beijar Marcela, passou a mão no bumbum de Flay e está sendo fortemente criticado por internautas.
Sem citar nomes, Felipe Neto escreveu no Twitter que "pronto, a máscara caiu". "Era questão de tempo. Boa noite, Brasil. Vocês viram três centímetros do iceberg fora da água nessa festa", completou.
Mesmo sem detalhes ou nomes, o post fez com que internautas imediatamente associassem a crítica de Neto à polêmica envolvendo Pyong.
Em seguida, o influenciador fez mais uma observação. "Quem acha que me referi a alguma mulher da casa: vai ser burro assim na esquina", escreveu.
No meio da semana, Neto gerou curiosidade nas redes sociais com outra publicação misteriosa a respeito de um participante não revelado.
"Tem um(a) participante desse BBB que vocês não vão me ver comentar sobre. Isso acontece porque sei mais do que devia sobre a pessoa, o que me leva a saber coisas do seu íntimo que para mim são repugnantes", escreveu o influenciador.