'BBB 20': após festa polêmica, Felipe Neto diz que máscara de participante caiu

O youtuber Felipe Neto Crédito: Reprodução/Instagram @famosos.globais

O youtuber Felipe Neto, de 32 anos, voltou a fazer comentários misteriosos sobre um dos participantes do BBB 20, poucos dias após ter dito que sabe de "coisas repugnantes" sobre um dos confinados.

As observações que o influenciador fez neste domingo (9) em suas redes sociais foram motivadas por polêmicas que surgiram na festa que aconteceu na última madrugada. A maior parte delas envolve Pyong, que tentou beijar Marcela, passou a mão no bumbum de Flay e está sendo fortemente criticado por internautas.

Pronto. A máscara caiu. Era questão de tempo.



Boa noite, Brasil. Vocês viram 3cm do iceberg fora da água nessa festa. — Felipe Neto (@felipeneto) February 9, 2020

Sem citar nomes, Felipe Neto escreveu no Twitter que "pronto, a máscara caiu". "Era questão de tempo. Boa noite, Brasil. Vocês viram três centímetros do iceberg fora da água nessa festa", completou.

Mesmo sem detalhes ou nomes, o post fez com que internautas imediatamente associassem a crítica de Neto à polêmica envolvendo Pyong.

Em seguida, o influenciador fez mais uma observação. "Quem acha que me referi a alguma mulher da casa: vai ser burro assim na esquina", escreveu.

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No meio da semana, Neto gerou curiosidade nas redes sociais com outra publicação misteriosa a respeito de um participante não revelado.