Público pede expulsão após Pyong tentar beijar Marcela em festa

"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução

Muita gente pode ter se divertido na festa comandada por Alok na casa do "BBB 20", na madrugada deste domingo (10). Mas houve quem passasse dos limites por causa da bebida.

Pyong se tornou alvo de críticas nas redes sociais nesta manhã, depois que os internautas ficaram sabendo sobre seu comportamento na festa "Guerra e Paz".

O hipnólogo exagerou na bebida e tentou beijar Marcela, que o repreendeu. "Amanhã a gente vai conversar", disse a ginecologista.

Pyong tentou beijar Marcela em festa na madrugada de domingo (9) Crédito: Reprodução/Globo Play

Não satisfeito, ele tentou ficar com a sister novamente, enquanto ela estava distraída se servindo de bebida. "Pyong, para! Tá doido? O que é isso?", disse ela, inconformada.

Mas as atitudes controversas do participante não pararam por aí. Em seguida, ele foi dançar com Flay e acabou passando a mão no bumbum da sister.

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Ela não parece ter se incomodado - ou percebido -, pois não disse nada. Mas, fora da casa, muitos fãs do programa ficaram indignados com a atitude e falaram em assédio. "Escroto" e "cancela" foram palavras que acompanharam muitas das críticas ao hipnólogo nas redes sociais. Na manhã deste domingo, as #pyongexpluso e #forapyong lideravam os trends topics do Twitter.

n vou fingir que não vi as coisas que o pyong fez. Passou do limite sim. Da mesma forma que eu posto meme dele e estava me divertindo com o personagem, preciso enfatizar que ele estava totalmente sem noção e invasivo hj. Não adianta apontar pro Petrix e fechar o olho pra outro. — Lucas Rangel (@LucasRanngel) February 9, 2020

"a mais o Pyong tá bêbado"

1° NÃO É NÃO.

2° PASSAR A MÃO NA BUNDA DE UMA MULHER É ASSÉDIO

3° ELE É CASADOOOO

4° A ESPOSA DELE TA GRÁVIDA

*Estar bêbado não justifica as atitudes dele na festa de hoje* — Hellaisa (@Hellaisa1) February 9, 2020

ASSÉDIO É ASSÉDIO!!! não passem pano pra isso. a máscara demorou pra cair, mas caiu! macho não presta mesmo, não adianta. #ForaPyong #BBB20 pic.twitter.com/JNETFdFs2M — bella with an a? (@delenacry) February 9, 2020

"Quando o Petrix assediou a Bianca todo mundo cancelou ele, agora que o Pyong fez a mesma coisa com a Flay quero ver se vai ser assim também", disse uma internauta.

No fim da festa, depois de muitos drinques, Pyong acabou apagando no jardim e recebeu um selinho de Felipe, que disse estar acostumado a beijar seus amigos.