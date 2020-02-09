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"BBB20"

Público pede expulsão após Pyong tentar beijar Marcela em festa

Na madrugada deste domingo (9), o hipnólogo, após tomar umas e outras, também passou a mão no bumbum de Flay, para a revolta dos usuários do Twitter

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 14:08
"BBB 20": o brother Pyong Crédito: TV Globo/Reprodução
Muita gente pode ter se divertido na festa comandada por Alok na casa do "BBB 20", na madrugada deste domingo (10). Mas houve quem passasse dos limites por causa da bebida.

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Pyong se tornou alvo de críticas nas redes sociais nesta manhã, depois que os internautas ficaram sabendo sobre seu comportamento na festa "Guerra e Paz".
O hipnólogo exagerou na bebida e tentou beijar Marcela, que o repreendeu. "Amanhã a gente vai conversar", disse a ginecologista.
Pyong tentou beijar Marcela em festa na madrugada de domingo (9) Crédito: Reprodução/Globo Play
Não satisfeito, ele tentou ficar com a sister novamente, enquanto ela estava distraída se servindo de bebida. "Pyong, para! Tá doido? O que é isso?", disse ela, inconformada.
Mas as atitudes controversas do participante não pararam por aí. Em seguida, ele foi dançar com Flay e acabou passando a mão no bumbum da sister.

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Ela não parece ter se incomodado - ou percebido -, pois não disse nada. Mas, fora da casa, muitos fãs do programa ficaram indignados com a atitude e falaram em assédio. "Escroto" e "cancela" foram palavras que acompanharam muitas das críticas ao hipnólogo nas redes sociais. Na manhã deste domingo, as #pyongexpluso e #forapyong lideravam os trends topics do Twitter.
"Quando o Petrix assediou a Bianca todo mundo cancelou ele, agora que o Pyong fez a mesma coisa com a Flay quero ver se vai ser assim também", disse uma internauta.
No fim da festa, depois de muitos drinques, Pyong acabou apagando no jardim e recebeu um selinho de Felipe, que disse estar acostumado a beijar seus amigos.
Pyong é casado e sua mulher está grávida de oito meses. Ela chegou a defendê-lo esta semana depois que ele virou motivo de piada por suas danças.

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