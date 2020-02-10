'BBB 20': Hadson e Felipe Prior disputam terceiro paredão

"BBB 20": Felipe Prior e Hadson Crédito: Victor Pollak/Globo

O paredão foi decidido por meio de votação aberta, ou seja, na qual todos declararam quem queriam colocar no paredão na sala da casa e não no confessionário.

Antes de tudo, Leifert anunciou que Lucas, que venceu a prova do anjo desta semana, estava imune. Dessa forma, além de o fisioterapeuta, a líder Gabi e os participantes que vieram da casa de vidro, Daniel e Ivy, não poderiam ser votados.

A cantora manteve a intenção de voto que confessou a Marcela neste sábado (8) e indicou Hadson. Os mais votados pela casa foram: Felipe Prior, indicado por Thelma, Marcela, Manu, Victor, Ivy, Gizelly, Daniel, Mari e Pyong; e Victor Hugo, votado por Babu, Rafa, Flay, Lucas e Bianca.