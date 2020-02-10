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'BBB 20': Hadson e Felipe Prior disputam terceiro paredão

Ex-jogador de futebol foi indicado por Gabi e o arquiteto foi o mais votado pela casa

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 09:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 09:06
"BBB 20": Felipe Prior e Hadson Crédito: Victor Pollak/Globo
Aconteceu neste domingo (9) a formação do terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 (Globo): Hadson e Felipe Prior disputam agora a preferência do público para permanecer no reality global.
O paredão foi decidido por meio de votação aberta, ou seja, na qual todos declararam quem queriam colocar no paredão na sala da casa e não no confessionário.
Antes de tudo, Leifert anunciou que Lucas, que venceu a prova do anjo desta semana, estava imune. Dessa forma, além de o fisioterapeuta, a líder Gabi e os participantes que vieram da casa de vidro, Daniel e Ivy, não poderiam ser votados. 

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A cantora manteve a intenção de voto que confessou a Marcela neste sábado (8) e indicou Hadson. Os mais votados pela casa foram: Felipe Prior, indicado por Thelma, Marcela, Manu, Victor, Ivy, Gizelly, Daniel, Mari e Pyong; e Victor Hugo, votado por Babu, Rafa, Flay, Lucas e Bianca.
Ambos disputaram a prova bate e volta, que daria a um dos indicados pela casa a chance de permanecer no BBB por ao menos mais uma semana. Victor Hugo venceu, e Prior acabou indo ao paredão.

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