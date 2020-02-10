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Oscar 2020: Regina Duarte 'dedica prêmio' a protestos contra Dilma

'Um Oscar para você que foi às ruas derrubar o governo mais corrupto da história', escreveu a atriz e atual secretária da Cultura

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 09:02
A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @patria_amada_brasil__
A atriz Regina Duarte fez na tarde deste domingo (9) uma publicação em sua página no Instagram que soa como ironia contra a indicação de 'Democracia em Vertigem' ao Oscar.
O documentário de Petra Costa analisa o período de declínio do PT no governo, o impeachment de Dilma e a ascensão de conservadores.
A atriz e atual secretária da Cultura de Bolsonaro postou a imagem de uma manifestação na avenida Paulista com pessoas vestidas de verde e amarelo, marca dos protestos contra o PT em 2016, ano em que Dilma sofreu o impeachment.

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Junto à imagem, há a seguinte legenda: "Um Oscar para você que foi às ruas derrubar o governo mais corrupto da história".

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