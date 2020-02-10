Petra abandona estilistas brasileiros e usa look de africano no Oscar

A cineasta Petra Costa estava na dúvida entre três opções para vestir no tapete vermelho do Oscar. Deixou para os últimos minutos sua escolha pelo longo do sul-africano Marc Bouwer e joias do designer Fernando Jorge, brasileiro radicado em Londres e um dos nomes mais pulsantes da nova joalheria mundial.
O paraense Lino Villaventura, famoso pelos desfiles carregados de drama cinematográfico na São Paulo Fashion Week, desenhou um longo, e Alexandre Herchcovitch, outros três. Mas Costa, segundo o stylist Anderson Rodriguez, preferiu mostrar mais pele no vestido com do tipo túnica com uma capa.
"Meu trabalho foi o de apresentar opções para ela. Havia muitos vestidos, mas neste ela se sentiu mais segura", diz Rodriguez.
Ex-colaborador da revista Serafina, para a qual criou o estilo dos editoriais de moda, Rodriguez ainda vestiu Petra em outros eventos. Na festa da Netflix, ela foi com um branco de Villaventura, e no jantar oferecido pela Academia aos indicados, um da grife mineira Coven.
A beleza da cineasta no Oscar é do "beauty artist" brasileiro Rômulo Flores, que também trabalhou com o stylist na "Serafina". Ele colou um batom vermelho como o look.