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De "Democracia em Vertigem"

Petra abandona estilistas brasileiros e usa look de africano no Oscar

Cineasta escolhe vestido longo de Marc Bouwer

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 08:58
A cineasta Petra Costa Crédito: Reprodução/Instagram @petracostal
A cineasta Petra Costa estava na dúvida entre três opções para vestir no tapete vermelho do Oscar. Deixou para os últimos minutos sua escolha pelo longo do sul-africano Marc Bouwer e joias do designer Fernando Jorge, brasileiro radicado em Londres e um dos nomes mais pulsantes da nova joalheria mundial.
O paraense Lino Villaventura, famoso pelos desfiles carregados de drama cinematográfico na São Paulo Fashion Week, desenhou um longo, e Alexandre Herchcovitch, outros três. Mas Costa, segundo o stylist Anderson Rodriguez, preferiu mostrar mais pele no vestido com do tipo túnica com uma capa.
"Meu trabalho foi o de apresentar opções para ela. Havia muitos vestidos, mas neste ela se sentiu mais segura", diz Rodriguez.
Ex-colaborador da revista Serafina, para a qual criou o estilo dos editoriais de moda, Rodriguez ainda vestiu Petra em outros eventos. Na festa da Netflix, ela foi com um branco de Villaventura, e no jantar oferecido pela Academia aos indicados, um da grife mineira Coven.

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