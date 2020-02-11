'BBB 20': Rafa Kalimann abre o jogo sobre aborto: 'Dor emocional'

"Quando eu tive o aborto eu lembro que cheguei e estava muito mal com tudo. Eu deitada na maca, lembro da fisionomia do médico. Ele olhou para mim e minha lágrima só descia, não tinha expressão de desespero, tinha só uma lágrima de toda a dor que eu sentia, dor emocional, física. Aí ele perguntou 'por que você tá chorando?' e eu só falei 'eu tô com medo'. Meu pai e minha mãe sentados, os dois muito mal", disse, durante a conversa.