'BBB 20': Rafa Kalimann abre o jogo sobre aborto: 'Dor emocional'

Rafa Kalimann surpreendeu ao abrir o coração e falar sobre um aborto espontâneo que sofreu com os colegas de confinamento do "BBB 20".
A sister estava com Manu Gavassi, Mari Gonzalez, Thelma e Gabi Martins no momento em que decidiu tocar no assunto.
"Quando eu tive o aborto eu lembro que cheguei e estava muito mal com tudo. Eu deitada na maca, lembro da fisionomia do médico. Ele olhou para mim e minha lágrima só descia, não tinha expressão de desespero, tinha só uma lágrima de toda a dor que eu sentia, dor emocional, física. Aí ele perguntou 'por que você tá chorando?' e eu só falei 'eu tô com medo'. Meu pai e minha mãe sentados, os dois muito mal", disse, durante a conversa.
Ao falar dos pais, a sister não se conteve a acabou se emocionando: "Eu vi eles quando estavam me levando pra sala de cirurgia e veio esse doutor e falou 'você não precisa ter medo'. Cara, ali eu fiz só... Parecia que Deus estava falando 'você não precisa ter medo', só pela fisionomia dele, o jeito de falar, me acalmou".