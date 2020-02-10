Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De férias

Ana Maria Braga se casa com o namorado Johnny Lucet em cerimônia íntima

O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) desta segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo a apresentadora

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Ana Maria compartilha momento na cozinha com o agora marido Johnny Lucet Crédito: Reprodução Instagram
Ana Maria Braga, 70, casou com o francês Johnny Lucet, 55. O anúncio foi feito no programa Mais Você (Globo) desta segunda-feira (10) pelos apresentadores Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo a apresentadora. 
A cerimônia aconteceu na casa de Ana. Pedro e Mariana, filhos de Ana Maria, foram padrinhos. "O casamento civil foi celebrado na casa dela, em São Paulo. Só para a família, cerimônia íntima e bilíngue, porque o noivo é francês. Ele falou o 'sim' em português", relatou Battaglini. 
O casal está de azul e jeans. "Eles estavam usando a mesma roupa do dia que se conheceram em Algarve, em Portugal", complementou o apresentador. 

Braga optou por antecipar suas férias para descansar devido ao seu tratamento contra câncer no pulmão, doença que já teve outras três vezes. Ela será substituída por Battaglini e Poeta durante todo o mês de fevereiro. 
Foi em novembro do ano passado, que a apresentadora foi fotografada com Johnny Lucet. O casal passeava em clima de romance em um shopping no Rio de Janeiro. 
À época, a assessoria de imprensa de Braga disse que o namoro era recente, mas não deu detalhes sobre como se conheceram.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados