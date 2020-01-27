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Câncer de pulmão

Imunoterapia: conheça o tratamento do câncer de Ana Maria Braga

Entenda como funciona e para quem é indicado o método que é a mais nova esperança para controlar ou até eliminar completamente a doença

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 18:02
Ana Maria Braga: apresentadora é diagnosticada novamente com câncer no pulmão e fará imunoterapia Crédito: Reprodução
A apresentadora do "Mais Você", Ana Maria Braga, revelou na manhã desta segunda-feira (27), no encerramento do programa, que está enfrentando mais uma batalha contra o câncer. Ela contou que foi diagnosticada, no início deste ano, com adenocarcinoma no pulmão e que iniciou o tratamento, que consiste numa combinação entre quimioterapia e imunoterapia.
Ana Maria disse ainda que, no ano passado, tratou dois outros tumores no pulmão, sendo que um deles foi operado e o outro tratado com radiocirurgia.
"Infelizmente, fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, é adenocarcinoma o nome científico dele, semelhante aos outros, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia. Descobri agora no começo do ano. Já estava sabendo há um tempo. No dia 24 de janeiro, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento, uma combinação de quimioterapia com imunoterapia, contou a apresentadora, que tem 70 anos.
Além do câncer no pulmão, Ana Maria também já enfrentou um câncer de pele, em 1991, e câncer no reto, em 2001.

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O radio-oncologista Nivaldo Kiister, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), explica que cerca de 40% dos tumores de pulmão são adenocarcinomas, que começam nas células que revestem os alvéolos e produzem substâncias como muco. Ocorrem principalmente em pessoas fumantes e ex-fumantes, mas há casos em que a pessoa nunca fumou e desenvolveu a doença. Também é mais frequente em mulheres.
"O mais importante foi que ela iniciou o tratamento imediatamente. Câncer de pulmão é sempre correr contra o tempo. Dependendo do estágio, o adenocarcinoma pode ser difícil de remover por cirurgia. Ele cresce rápido e é agressivo porque tem capacidade de gerar metástases. As chances de curar um câncer de pulmão em estágio avançado são pequenas, embora existam. Depende de como o corpo reage às drogas administradas, explica Kiister.

Quimioterapia + imunoterapia

A aposta dos médicos agora é uma combinação de quimioterapia com imunoterapia. De acordo com a oncologista Taynan Nunes Ribeiro, esse tratamento é o que há de mais moderno e mais recente para combater vários tipos de câncer. "A combinação entre a quimioterapia e a imunoterapia foi aprovada pela Anvisa em 2019. A imunoterapia já era usada de forma isolada. Mas estudos recentes mostraram que a combinação era muito mais eficaz", destaca ela.
A quimioterapia é um tratamento mais antigo para combater o câncer. Nele, são utilizados medicamentos que se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, que se espalhem. Já a imunoterapia é uma nova ferramenta para combater esse tipo de tumor. 

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"Só mais recentemente temos descoberto o papel da imunoterapia. Nela, as drogas atuam reativando nosso sistema imune e fazendo com que ele próprio reconheça e combata os tumores. Isso porque o tumor cria mecanismos que fazem com que o organismo não reconheça as células cancerígenas como células estranhas e, assim, esse tumor vai convivendo sem ser combatido", diz o oncologista clínico Cristiano Drumond.
A imunoterapia vem apresentando resultados muito bons, segundo o médico, em tratamentos contra diferentes tipos de câncer, como o de rim, de bexiga, de pâncreas, por exemplo. "O método pode ser aplicado de duas formas: depois que o paciente fez um tratamento com radioquimioterapia e quimioterapia; ou, em outros cenários, isoladamente ou de forma combinada, quando há nódulos não ressecáveis, mais potentes", observa Drumond.
Segundo Taynan Ribeiro, a imunoterapia se mostra uma grande promessa para pacientes com câncer em metástase: "Em casos de câncer em estágio inicial não se usa imunoterapia porque não há estudos embasando isso. Pode ser que seja indicada no futuro. De qualquer forma, com a imunoterapia muitos pacientes com câncer em estágio avançado conseguiram manter a doença sob controle ou conseguiram até eliminar a doença por completo".
"Em casos de câncer em estágio inicial não se usa imunoterapia porque não há estudos embasando isso. Pode ser que seja indicada no futuro. De qualquer forma, com a imunoterapia muitos pacientes com câncer em estágio avançado conseguiram manter a doença sob controle ou conseguiram até eliminar a doença por completo"
Taynan Nunes Ribeiro - Oncologista

Efeitos colaterais

Efeitos colaterais como náusea, vômito, fadiga e outros bem debilitantes são mais associados ao tratamento por quimioterapia. Na imunoterapia, os efeitos são diferentes, como explica a oncologista. "Como a imunoterapia estimula o organismo a reconhecer e atacar as células do câncer, a imunidade da pessoa fica exacerbada. Daí, podem surgir outras doenças autoimunes, como vitiligo, hipotireoidismo, colite, entre outras. Não é muito frequente, mas é preciso monitorar", comenta Taynan.

Acesso

Tratamentos como o de Ana Maria Braga ainda não estão acessíveis a toda a população. "Pelo Sistema Único de Saúde, nenhuma forma de imunoterapia foi aprovada ainda. Apenas no particular e por alguns convênios médicos", diz a especialista.

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