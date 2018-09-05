Ana Furtado comemora última sessão de quimioterapia: 'Vitória!'

Ana Furtado comemora última sessão de quimioterapia Crédito: Instagram/Ana Furtado

A apresentadora Ana Furtado comemorou a reta final de seu tratamento contra o câncer de mama, passando pela sua última sessão de quimioterapia nesta quarta-feira, 5.

"Vitória! É o meu sentimento neste momento. Passar por tudo que passei até agora não foi fácil, mas foi possível graças ao amor e ao carinho da minha família, amigos e de vocês", escreveu Ana em seu Instagram. "Hoje mais uma etapa será vencida. Muito obrigada, meu Deus! Última quimio. Última sessão da vitória. Gratidão", completou.

Em seus stories, Ana também compartilhou um vídeo em que mostra a recepção que teve ao chegar em seu quarto para a "sessão da vitória". Em um cartaz, constava a seguinte mensagem: "Que sua coragem seja maior que seu medo e que sua força seja tão grande quanto sua fé. A hospitalidade do Hospital Albert Einstein deseja a você toda saúde e alegria para continuar contagiando a todos com sua fé e esperança."