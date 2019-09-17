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Emocionante

Irmã ajuda irmão a enfrentar efeitos da quimioterapia e comove a web

A mãe das crianças conversou com A Gazeta e fala sobre como lida com a dificuldade, como é a rotina da família e ainda dá conselhos para papais e mamães que passam pelo mesmo problema

Publicado em 

17 set 2019 às 13:22

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 13:22

Garotinho de quatro anos sofre com a quimioterapia e irmã de cinco o acolhe Crédito: Arquivo da Família
Uma fotografia de um garotinho americano de quatro anos, que sofre de leucemia, sendo confortado pela irmã de cinco, mobilizou a internet nas últimas semanas. A doçura do gesto da menina Aubrey Burge, que mora com toda a família em Princeton, no Texas, é contraposta à dureza do momento pelo qual passa Beckett, que enfrenta quimioterapia.
A mãe das crianças, Kaitlin Burge, conversou com a reportagem de A Gazeta. Ela, que também é mãe de uma terceira criança, a Chandler, de quase dois anos, contou que Aubrey, a mais velha, ama o irmão incondicionalmente e que sempre teve um instinto protetor.
"Se ele sofre, ela sofre. Ela sempre foi a protetora dele. No momento da foto, Beckett dizia a Aubrey que o estômago dele doía e ela o acompanhou ao banheiro com ele passando mal"
Kaitlin Burge -
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DIAGNÓSTICO 
Segundo Kaitlin, a família foi pega de surpresa pela notícia em abril de 2018. "Nós só descobrimos a doença quando ele de fato foi diagnosticado. Dois dias antes, ele tinha tido uma infecção no ouvido que nos levou ao hospital onde descobrimos a Leucemia Linfoblástica Aguda B de alto risco", lamentou.
A irmã dele, Aubrey, não tinha ideia do que aconteceu no dia que Beckett foi diagnosticado. De acordo com a mãe das crianças, o irmão mais velho dela tinha ido buscar as duas meninas na creche e a mais velha passou os 35 dias com a avó materna. "Ela veio nos visitar no hospital e nós a explicamos o que estava acontecendo. Ela teve muita dificuldade de deixá-lo e ir para casa com a avó sem ter certeza de que o irmão estava bem. Já a mais nova, Chandler, ficou com o tio, com quem tem ficado até hoje em virtude do risco de infecção por Beckett", contou.
Beckett Burge no hospital, realizando tratamento do câncer Crédito: Arquivo da Família
TRATAMENTO E ROTINA
O tratamento, em especial em virtude da quimioterapia, é bastante duro. Kaitlin conta que o garoto faz a quimioterapia todas as noites, na forma de medicamento, e que uma vez ao mês ele vai à clínica onde faz o restante do tratamento. "Além disso, uma vez ao mês, por cinco dias, ele faz uso de esteroides. Ele também toma um antibiótico toda manhã e noite para prevenir infecção desde que houve diagnóstico simultâneo de pneumonia", expressou.
> Amigas descobrem câncer juntas e ajudam outras mulheres no ES
Questionada a respeito da rotina do filho, a mãe afirma, com pesar, que não existe. Segundo ela, a criança toma medicação como única certeza que tem no momento. "O sono dele é interrompido, ele acorda assustado algumas noites, e quando ele acorda bem o suficiente para ir à escola, ele então vai", disse.
CONSELHO PARA PAIS E MÃES
Imersa em um momento tão delicado, Kaitlin deixa um recado a todas as famílias que enfrentam ou que possam vir a enfrentar situações semelhantes. De acordo com ela, ninguém está desamparado e manter-se otimista é fundamental.
"Como conselho, eu diria para manter a cabeça erguida. Existirão dias melhores à frente e você definitivamente não está sozinho. Tire fotos e não se preocupe com o que os outros podem pensar. Você, pai e mãe, são os melhores advogados de uma criança!"
Kaitlin Burge -
CONSCIENTIZAÇÃO
Nos Estados Unidos, setembro é o mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, e foi diante da viralização da foto nas mídias sociais que a mãe de Beckett percebeu a importância de falar sobre o assunto, em especial chamando a atenção para o fato de que os irmãos da criança doente são frequentemente esquecidos. Segundo ela, as pessoas não veem o impacto que tudo isso causa na família. "O câncer não mudou apenas a vida dele, mas de todos os membros da família", finalizou.

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