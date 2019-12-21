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Exemplo de ativismo

Menina de 13 anos comanda Teia do Bem para ajudar quem tem câncer

Além do projeto, que consiste na confecção e doação de perucas a crianças e mulheres com câncer que sofrem com queda de cabelo durante o tratamento, Marina Campos Cunico possui outros projetos com objetivo de ajuda ao próximo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 18:23

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 18:23

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Marina Campos Cunico, 13 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Com apenas 5 anos, Marina Campos Cunico ficou tocada ao ver a foto de uma prima que fazia tratamento de câncer e que usava uma peruca por conta dos efeitos do tratamento. Prontamente, a criança decidiu cortar o cabelo e doar os fios para ajudar outros que sofriam com a doença.

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Foi desta forma tão precoce que teve início a Teia do Bem instigada pela menina, hoje com 13 anos, e exemplo de ativismo social. Muitas mulheres passam o tratamento todo sem cabelo, pois não têm condições de comprar perucas. Recebo cabelos do Brasil inteiro e tenho um peruqueiro voluntário, Dirceu Paigel, que é meu parceiro e faz perucas para doar. Marina faz parte do time de adolescentes que, com boas iniciativas e muita força de vontade, lutam para ajudar ao próximo.
Depois disso, a adolescente não parou mais. Criou a Lojinha da Marina, que reaproveita roupas usadas de forma lúdica para ajudar crianças de baixa renda. A lojinha funciona a partir da necessidade de uma comunidade, por isso é itinerante.Percebi que muitas crianças da periferia não tinham roupas do tamanho adequado. Lá, elas brincam, ganham o dinheiro Amor Real e usam as notas para comprar as roupinhas, que são bem cuidadas, lavadas e cheirosas, explica.

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O último feito foi arrecadar 300 bicicletas para doar para crianças da localidade de Areal, em Linhares. Estimulo as pessoas a ajudar. Acredito muito no reúso das coisas, por isso as bikes já foram usadas e estamos consertando para entregá-las para uma comunidade afetada pela lama de Mariana, conta, com voz doce.
Marina sonha ainda em levar educação de forma divertida e tecnológica para crianças sem condições, tudo em um caminhão. Quero que elas também possam fazer refeições lá, planeja a menina, que conseguiu uma rede de parceiros durante as ações de mobilização social e divulgação em redes sociais.

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