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De crianças a animais: projeto de adolescentes ajuda quem precisa

O mundo precisa de gente que se preocupa com o próximo, diz Brenda Torres Martins Fonseca, de 14 anos, que tem o projeto  Unidos pela Sociedade (Ups) com os amigos Erick Santos, Julia Ferreira e Elisa Lima, todos com 15 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 17:45

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 17:45

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Brenda Torres Martins Fonseca, 14 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Brenda Torres Martins Fonseca, 14, dá uma lição de contribuição pelo bem comum. O mundo precisa de gente que se preocupa com o próximo, diz a moradora de Jardim Camburi, em Vitória, bairro onde surgiu o projeto Unidos pela Sociedade, apelidado de Ups. A adolescente e os amigos são alguns dos jovens que, com boas ideias, lutam por um mundo melhor.
O despertar de Brenda para mobilizar pessoas em prol do bem veio a partir dos encontros promovidos pelo Unicef no Estado. "Passei a entender um pouco mais sobre os direitos das crianças e dos adolescente e fiquei com agonia, pois pensei: o que estou fazendo aqui?. Vi que tinha um mundo aberto para fazer mudanças no meio social e ambiental, conta a garota que parece tímida, mas ganha força quando lhe dão espaço para falar.

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Brenda deu início ao Ups há quatro meses com os amigos Julia Ferreira, Elisa Lima e Erick Santos, todos com 15 anos. Pela rede social (instagram @ups_jc), o grupo divulga campanhas e discute temas de interesse dos jovens.
A primeira ação foi a limpeza da areia da praia mais próxima de Jardim Camburi. O trecho foi pequeno, mas encontramos canudos, pino de cocaína vazio, vidro, sacolas e bitucas de cigarro. São coisas que vão para o mar e prejudicam animais marinhos. Brenda ficou surpresa com o impacto da ação, já que quem viu a cena acabou ajudando. Outro trabalho é mobilizar pessoas para doarem livros, que seriam vendidos em feirinhas.
Revertemos a renda para os cuidados dos animais abandonados. Juntamos pilhas de livros na escola e no salão da mãe de uma das meninas, ponto de recolhimento, diz, orgulhosa. A campanha mais recente foi para arrecadar material escolar, roupas e brinquedos para crianças de uma ONG na Serra, e para um abrigo. Eu me sinto bem vendo o sorriso de outras pessoas e de poder ajudar, afirma a jovem.

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