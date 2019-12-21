De crianças a animais: projeto de adolescentes ajuda quem precisa

Data: 06/12/2019 - ES - Vitória - Brenda Torres Martins Fonseca, 14 anos Crédito: Carlos Alberto Silva

O despertar de Brenda para mobilizar pessoas em prol do bem veio a partir dos encontros promovidos pelo Unicef no Estado. "Passei a entender um pouco mais sobre os direitos das crianças e dos adolescente e fiquei com agonia, pois pensei: o que estou fazendo aqui?. Vi que tinha um mundo aberto para fazer mudanças no meio social e ambiental, conta a garota que parece tímida, mas ganha força quando lhe dão espaço para falar.

Brenda deu início ao Ups há quatro meses com os amigos Julia Ferreira, Elisa Lima e Erick Santos, todos com 15 anos. Pela rede social (instagram @ups_jc), o grupo divulga campanhas e discute temas de interesse dos jovens.

A primeira ação foi a limpeza da areia da praia mais próxima de Jardim Camburi. O trecho foi pequeno, mas encontramos canudos, pino de cocaína vazio, vidro, sacolas e bitucas de cigarro. São coisas que vão para o mar e prejudicam animais marinhos. Brenda ficou surpresa com o impacto da ação, já que quem viu a cena acabou ajudando. Outro trabalho é mobilizar pessoas para doarem livros, que seriam vendidos em feirinhas.