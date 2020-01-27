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Ana Maria Braga é diagnosticada com novo câncer de pulmão: 'Agressivo'

Apresentadora da Globo anunciou doença no 'Mais Você' desta segunda (27) e já começou quimioterapia e imunoterapia para tratar novo câncer no pulmão

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 11:41
  Crédito: Reprodução/Instagram @marciogranado
Ana Maria Braga foi diagnosticada com um novo câncer de pulmão e decidiu falar sobre sua própria saúde ao vivo, durante a transmissão do "Mais Você" desta segunda (27), na Globo
"Tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado. Fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, semelhante a outro, mais agressivo. Descobri no começo do ano", explicou a apresentadora, que já iniciou o tratamento com quimioterapia e imunoterapia.

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"Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo. Têm dias que você fica mais sensível. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Farei a próxima no dia 14 de fevereiro. Tenho muita fé. Quero agradecer aos meus chefes por me permitirem estar aqui", terminou ela na atração matinal da Globo. 

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