Ana Maria Braga é diagnosticada com novo câncer de pulmão: 'Agressivo'

Ana Maria Braga foi diagnosticada com um novo câncer de pulmão e decidiu falar sobre sua própria saúde ao vivo, durante a transmissão do "Mais Você" desta segunda (27), na Globo.
"Tive dois pequenos cânceres de pulmão no ano passado. Fui diagnosticada com outro câncer de pulmão, semelhante a outro, mais agressivo. Descobri no começo do ano", explicou a apresentadora, que já iniciou o tratamento com quimioterapia e imunoterapia.
"Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo. Têm dias que você fica mais sensível. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Farei a próxima no dia 14 de fevereiro. Tenho muita fé. Quero agradecer aos meus chefes por me permitirem estar aqui", terminou ela na atração matinal da Globo.