Ana Maria Braga é diagnosticada com novo câncer de pulmão: 'Agressivo'

"Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo. Têm dias que você fica mais sensível. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Farei a próxima no dia 14 de fevereiro. Tenho muita fé. Quero agradecer aos meus chefes por me permitirem estar aqui", terminou ela na atração matinal da Globo.