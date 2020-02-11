'BBB 20': Gabi e Guilherme dão beijo cinematográfico na chuva

O clima da madrugada desta terça (11) no "BBB 20" foi de paz. Gabi e Guilherme decidiram se reconciliar depois do último desentendido envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa, na área externa da casa mais vigiada do Brasil.
Na chuva, na área externa da casa, os dois se beijaram e o momento foi considerado cinematográfico pelos colegas de confinamento.
"Olha o VT, galera. Façam de novo", chegou a brincar Daniel, que viu toda a cena. Em seguida, os dois foram para a sala e, depois, seguiram para o quarto do líder.