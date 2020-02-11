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Selaram as pazes

'BBB 20': Gabi e Guilherme dão beijo cinematográfico na chuva

Brothers se reconciliaram, deram beijão e foram para o quarto do líder juntos

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 09:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 09:35
"BBB 20": Gabi e Guilherme dão beijão na chuva Crédito: TV Globo/Reprodução
O clima da madrugada desta terça (11) no "BBB 20" foi de paz. Gabi e Guilherme decidiram se reconciliar depois do último desentendido envolvendo Bianca Andrade, a Boca Rosa, na área externa da casa mais vigiada do Brasil. 
Na chuva, na área externa da casa, os dois se beijaram e o momento foi considerado cinematográfico pelos colegas de confinamento. 

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"Olha o VT, galera. Façam de novo", chegou a brincar Daniel, que viu toda a cena. Em seguida, os dois foram para a sala e, depois, seguiram para o quarto do líder. 

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