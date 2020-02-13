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"Outra realidade"

'BBB 20': Gizelly fala de diferença de idade entre Tatá e Rafa Vitti

Participante disse a Marcela que caso com famosos é mais aceitável

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:09
"BBB 20": a capixaba Gizelly conversa com a atriz Manu Gavassi Crédito: TV Globo/Reprodução
Um diálogo entre as participantes do BBB 20 Gizelly e Marcela chamou a atenção de ninguém menos que Tatá Werneck. Isso porque as sisters estavam comentando sobre relacionamentos com grandes diferenças de idade.
Marcela comentou sobre a diferença de idade do seu ex-namorado, de 35 anos, em relação a Daniel, 22, affair dentro da casa. "Ele [ex] tem 13 anos a mais [risos]. É, outra realidade, outra vida... Outro mundo", contou a obstetra de 31 anos. Em resposta, Gizelly lembrou do relacionamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti. "Mas esse mundo dos famosos, o mundo que você está entrando agora ninguém liga. Tatá Werneck e o menino lá..".
Os internautas repercutiram o diálogo das participantes nas redes sociais e Werneck respondeu em seu Twitter. "Pois é, uma vez estava na praia e falei pro Rafa: 'Se eu não tivesse na TV iam achar que você estava ajudando sua tia a entrar na água rs'. Ele todo esportista e eu tomando banho na beira agachada", escreveu a humorista, que também fez questão de chamar as sisters de "lindonas."
Apesar de Marcela estar balançada com Daniel, participante que venceu a Casa de Vidro, sua relação com Gizelly também está chamando a atenção dos internautas, que aprovaram o casal. Em papo com Manu Gavassi e Rafa Kaliman, Gizelly contou que está apaixonada pela amiga e que pensa em se declarar.
"Você imaginou que, às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo: 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela, mas vai achar que sou louca. Mas já amo faz um tempo, acho que estou apaixonada", comentou.

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Marcela já revelou ser bissexual no programa, e, se depender da família da ginecologista, ela terá apoio incondicional caso resolva abrir seu coração para a advogada Gizelly. "A gente está esperando, porque a Marcela ainda não tem muita noção do sentimento de Gizelly. Tudo o que ela decidir a gente vai apoiar. Parece ser uma boa amiga e seria bem-vinda na nossa casa", comenta Mariane, irmã da sister, com exclusividade à reportagem.

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