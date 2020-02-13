'BBB 20': Gizelly fala de diferença de idade entre Tatá e Rafa Vitti

Um diálogo entre as participantes do BBB 20 Gizelly e Marcela chamou a atenção de ninguém menos que Tatá Werneck. Isso porque as sisters estavam comentando sobre relacionamentos com grandes diferenças de idade.
Marcela comentou sobre a diferença de idade do seu ex-namorado, de 35 anos, em relação a Daniel, 22, affair dentro da casa. "Ele [ex] tem 13 anos a mais [risos]. É, outra realidade, outra vida... Outro mundo", contou a obstetra de 31 anos. Em resposta, Gizelly lembrou do relacionamento de Tatá Werneck e Rafa Vitti. "Mas esse mundo dos famosos, o mundo que você está entrando agora ninguém liga. Tatá Werneck e o menino lá..".
Os internautas repercutiram o diálogo das participantes nas redes sociais e Werneck respondeu em seu Twitter. "Pois é, uma vez estava na praia e falei pro Rafa: 'Se eu não tivesse na TV iam achar que você estava ajudando sua tia a entrar na água rs'. Ele todo esportista e eu tomando banho na beira agachada", escreveu a humorista, que também fez questão de chamar as sisters de "lindonas."
Apesar de Marcela estar balançada com Daniel, participante que venceu a Casa de Vidro, sua relação com Gizelly também está chamando a atenção dos internautas, que aprovaram o casal. Em papo com Manu Gavassi e Rafa Kaliman, Gizelly contou que está apaixonada pela amiga e que pensa em se declarar.
"Você imaginou que, às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo: 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela, mas vai achar que sou louca. Mas já amo faz um tempo, acho que estou apaixonada", comentou.
Marcela já revelou ser bissexual no programa, e, se depender da família da ginecologista, ela terá apoio incondicional caso resolva abrir seu coração para a advogada Gizelly. "A gente está esperando, porque a Marcela ainda não tem muita noção do sentimento de Gizelly. Tudo o que ela decidir a gente vai apoiar. Parece ser uma boa amiga e seria bem-vinda na nossa casa", comenta Mariane, irmã da sister, com exclusividade à reportagem.