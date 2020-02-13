Filho de Pyong está perto de nascer; veja foto do quarto do bebê Jake

A influenciadora Sammy Lee revela o quarto de Jake, seu filho com o youtuber e hipnólogo Pyong Lee Crédito: Grão de Gente/Reprodução

Participante do BBB 20 , o hipnólogo Pyong Lee deve ser papai muito em breve, nos próximos dias. A sua esposa, Sammy Lee, 21, está na reta final da gravidez.

E o quarto do pequeno Jake já está pronto. A mamãe de primeira viagem mostra que segue uma tendência clássica e aposta nas cores bege, branca e azul para compor o estilo do quarto.

Os ursinhos de pelúcia complementam a proposta clássica do ambiente, que também ganhou almofadas em formato de coroa. O enxoval é todo feito de tricô, com muitos laços e babados que remetem a delicadeza.

"Eu sou apaixonada em ver coisas de bebê, então eu sigo muitas influenciadoras... Muita gente que tem filho. E todos os quartinhos, os mais lindos, eu falava: 'Caramba, quem fez esse quartinho?'. Eu ia atrás e era a Grão de Gente", revelou Sammy, encantada com os detalhes.