Filho de Pyong está perto de nascer; veja foto do quarto do bebê Jake

E o quarto do pequeno Jake já está pronto. A mamãe de primeira viagem mostra que segue uma tendência clássica e aposta nas cores bege, branca e azul para compor o estilo do quarto.
Os ursinhos de pelúcia complementam a proposta clássica do ambiente, que também ganhou almofadas em formato de coroa. O enxoval é todo feito de tricô, com muitos laços e babados que remetem a delicadeza.
"Eu sou apaixonada em ver coisas de bebê, então eu sigo muitas influenciadoras... Muita gente que tem filho. E todos os quartinhos, os mais lindos, eu falava: 'Caramba, quem fez esse quartinho?'. Eu ia atrás e era a Grão de Gente", revelou Sammy, encantada com os detalhes.
"Eu tinha uma ideia de como iria ficar. Mas, vendo pessoalmente, é muito mais lindo. Meu filho vai dormir aqui... É a coisa mais especial do mundo para mim", disse Sammy.