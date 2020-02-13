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Confinado no "BBB"

Filho de Pyong está perto de nascer; veja foto do quarto do bebê Jake

Tema é a realeza e cores bege, branco e azul foram as escolhidas

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 08:58
A influenciadora Sammy Lee revela o quarto de Jake, seu filho com o youtuber e hipnólogo Pyong Lee Crédito: Grão de Gente/Reprodução
Participante do BBB 20, o hipnólogo Pyong Lee deve ser papai muito em breve, nos próximos dias. A sua esposa, Sammy Lee, 21, está na reta final da gravidez.
E o quarto do pequeno Jake já está pronto. A mamãe de primeira viagem mostra que segue uma tendência clássica e aposta nas cores bege, branca e azul para compor o estilo do quarto.
Os ursinhos de pelúcia complementam a proposta clássica do ambiente, que também ganhou almofadas em formato de coroa. O enxoval é todo feito de tricô, com muitos laços e babados que remetem a delicadeza.
"Eu sou apaixonada em ver coisas de bebê, então eu sigo muitas influenciadoras... Muita gente que tem filho. E todos os quartinhos, os mais lindos, eu falava: 'Caramba, quem fez esse quartinho?'. Eu ia atrás e era a Grão de Gente", revelou Sammy, encantada com os detalhes. 

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"Eu tinha uma ideia de como iria ficar. Mas, vendo pessoalmente, é muito mais lindo. Meu filho vai dormir aqui... É a coisa mais especial do mundo para mim", disse Sammy.

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