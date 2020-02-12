Foto: Antonia Fontenelle surge nua e choca web com corpão

Antonia Fontenelle deixou os fãs de queixo caído ao exibir um clique para lá de ousado. Aos 46 anos, a apresentadora surgiu completamente nua desejando um "boa noite" picante aos seguidores em seu perfil do Instagram.
"Anoiteceu em Gotham City! Passando só pra desejar uma boa noite a todos! Durmam com os anjos", legendou a loira.
Além de amigos famosos que elogiaram a bonita, outros internautas foram ao delírio com o shape da apresentadora. "Gata", escreveu um. Outro, observou: "Que corpo, Antonia!".