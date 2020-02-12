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Foto: Antonia Fontenelle surge nua e choca web com corpão

Apresentadora surgiu nua exibindo o corpão em clique ousado nas redes sociais

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 10:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 10:04
A apresentadora Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
Antonia Fontenelle deixou os fãs de queixo caído ao exibir um clique para lá de ousado. Aos 46 anos, a apresentadora surgiu completamente nua desejando um "boa noite" picante aos seguidores em seu perfil do Instagram. 
"Anoiteceu em Gotham City! Passando só pra desejar uma boa noite a todos! Durmam com os anjos", legendou a loira. 

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Além de amigos famosos que elogiaram a bonita, outros internautas foram ao delírio com o shape da apresentadora. "Gata", escreveu um. Outro, observou: "Que corpo, Antonia!". 

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