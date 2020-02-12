Internado no Rio

Milton Gonçalves sofre AVC e estado de saúde requer cuidados

Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontrava-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira cuidados.

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 07:42

Milton Gonçalves, ator da TV Globo Crédito: Reprodução/ TV Globo
O ator Milton Gonçalves, 86, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e foi internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.
De acordo com boletim médico, Milton Gonçalves deu entrada na unidade na manhã da última segunda-feira (10) em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico.
Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontrava-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira cuidados.
Não há uma data para que ele receba alta. O hospital também não informou mais detalhes. Um novo boletim deve ser divulgado quando houver novidades no quadro de saúde do artista. Em dezembro, Milton foi a estrela de um especial de Natal da Globo no qual se vestia de Papai Noel para ajudar as crianças.

