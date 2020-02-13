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"Vejo no meu futuro"

Aos 51 anos, Jennifer Aniston diz que ainda tem sonho de ser mãe

Atriz completou 51 anos nesta terça-feira (11)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 09:03
A atriz Jennifer Aniston Crédito: Reprodução/Instagram @jen_anistonn
A eterna Rachel de "Friends", Jennifer Aniston, celebrou seus 51 anos de idade nesta terça-feira (11), e comentou sobre seus planos para o futuro, entre eles a maternidade, que ainda está em seus planos.
Em entrevista à Interview Magazine feita por Sandra Bullock, Aniston citou o sonho de ser mãe como algo que está ansiosa para fazer no futuro. "É como uma imagem na minha cabeça, ouço o oceano, vejo o oceano, ouço risadas, vejo crianças correndo, ouço gelo em um copo, sinto o cheiro de comida. É essa a imagem feliz que tenho na minha cabeça".
Solteira, Aniston não estipulou uma data para concretizar sua vontade de ser mãe. 
Recentemente boatos de que a atriz teria retomado o relacionamento com o ator Brad Pitt, com quem foi casada entre 2000 e 2005, tomou conta da redes sociais. Os dois se encontraram nos bastidores do SAG Awards, em Los Angeles, no dia 19 de janeiro, e foram alvos de flashes.
A boa relação do ex-casal não é uma grande novidade. Depois de marcar presença na festa de 50 anos de Jennifer Aniston, Pitt prestigiou a ex-mulher numa festa de Natal com muitos convidados. Segundo site E! News, o ator foi o primeiro a chegar e um dos últimos a sair da festa, o que mostra que ambos, apesar de não estarem mais juntos, continuam bons amigos
Em maio do ano passado, Brad Pitt deu de presente de aniversário a Jennifer Aniston a antiga casa do casal, avaliada em US$ 79 milhões (cerca de R$ 310 milhões), de acordo com o jornal britânico Daily Mirror.

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Uma fonte próxima à atriz disse ao jornal The Sun que não acha que Aniston tenha "deixado de amar" Pitt, mesmo após ele a ter deixado para ficar com Angelina Jolie. "Demorou muito tempo, mas ela o perdoou por tudo -o perdão tem sido uma grande parte para eles seguirem em frente."
Outra fonte, próxima ao ator, disse que ele "não parou de falar sobre sua ex-esposa", que "eles reacenderam o romance" e que "não vejo nenhum deles tão feliz há anos".

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