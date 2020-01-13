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Sofrência desde pequeno!

Marília Mendonça exibe pose fofa do filho e brinca: 'Música nova'

Mãe do pequeno Léo e rainha da sofrência, Marília Mendonça encantou os fãs ao exibir o filho na web com uma pose superfofa

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 12:25
A cantora Marília Mendonça e seu filho, Léo Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendonacantora
Marília Mendonça tirou o domingo (12) para explodir o fofurômetro na web. Em seu perfil do Twitter, que inclusive está com o nome trocado para "Mãe do Leo", a sertaneja postou uma foto em que o filho surge com a mãozinha no rosto em uma pose fofa. 
Na legenda, a rainha da sofrência escreveu: "Como vocês ficam quando a minha mãe lança música nova". Marília brincou com a pose que os fãs fazem na hora de dançar seus hits. 

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Os fãs logo reagiram e escreveram uma enxurrada de elogios e também brincaram com o bebê. "Aos 28 dias, Léo já é o embaixador da sofrência", brincou uma fã. Outra escreveu: "Imagina quando esse menino tiver uma desilusão amorosa". "A gente faz meme seu e você faz meme dele", falou outro internauta. 

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