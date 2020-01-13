Marília Mendonça exibe pose fofa do filho e brinca: 'Música nova'

Na legenda, a rainha da sofrência escreveu: "Como vocês ficam quando a minha mãe lança música nova". Marília brincou com a pose que os fãs fazem na hora de dançar seus hits.

Os fãs logo reagiram e escreveram uma enxurrada de elogios e também brincaram com o bebê. "Aos 28 dias, Léo já é o embaixador da sofrência", brincou uma fã. Outra escreveu: "Imagina quando esse menino tiver uma desilusão amorosa". "A gente faz meme seu e você faz meme dele", falou outro internauta.