José Loreto joga futebol com famosos e atletas capixabas no ES

José Loreto, Sérgio Guizé, Danilo Sacramento, Bruno Devan e Rafael Queiroz curtiram o fim de semana em Marataízes, no Espírito Santo, neste fim de semana. Eles vieram ao Estado para participar do "Futebol dos Famosos", evento que agitou a Praia Central da cidade no domingo (12).
Promovido pela prefeitura, o jogão contou também com a presença de alguns atletas de Marataízes, que competiram com os galãs da Globo.
Em seu perfil do Instagram, Loreto agradeceu os fãs capixabas e postou foto enquanto jogava em Marataízes: "Obrigado pelo amor". Nos stories, o ex de Débora Nascimento mostrou até um momento descontraído de todos os artistas dentro de um carro.