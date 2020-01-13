José Loreto joga futebol com famosos e atletas capixabas no ES

Promovido pela prefeitura, o jogão contou também com a presença de alguns atletas de Marataízes, que competiram com os galãs da Globo.

Em seu perfil do Instagram, Loreto agradeceu os fãs capixabas e postou foto enquanto jogava em Marataízes: "Obrigado pelo amor". Nos stories, o ex de Débora Nascimento mostrou até um momento descontraído de todos os artistas dentro de um carro.