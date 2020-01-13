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"Futebol dos Famosos"

José Loreto joga futebol com famosos e atletas capixabas no ES

Galãs da Globo, como José Loreto e Sérgio Guizé, participaram de partida de 'Futebol dos Famosos' em Marataízes, no Espírito Santo, com atletas capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 10:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 10:34

O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
José LoretoSérgio GuizéDanilo Sacramento, Bruno Devan e Rafael Queiroz curtiram o fim de semana em Marataízes, no Espírito Santo, neste fim de semana. Eles vieram ao Estado para participar do "Futebol dos Famosos", evento que agitou a Praia Central da cidade no domingo (12). 
Promovido pela prefeitura, o jogão contou também com a presença de alguns atletas de Marataízes, que competiram com os galãs da Globo. 

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Em seu perfil do Instagram, Loreto agradeceu os fãs capixabas e postou foto enquanto jogava em Marataízes: "Obrigado pelo amor". Nos stories, o ex de Débora Nascimento mostrou até um momento descontraído de todos os artistas dentro de um carro. 
O ator José Loreto participa de "Futebol dos Famosos", em Marataízes, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto
O ator José Loreto participa de "Futebol dos Famosos", em Marataízes, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

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