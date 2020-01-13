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Gwyneth Paltrow vende vela aromática com cheiro da própria vagina

A vela aromática com 'o cheiro da vagina de Gwyneth Paltrow' está à venda por cerca de R$ 300, esgotou e já têm clientes na fila de espera para comprar o produto

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 09:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 09:38
A atriz e empresária Gwyneth Paltrow Crédito: Reprodução/Instagram @gwynethpaltrow
A atriz Gwyneth Paltrow, que é também dona de um império de beleza com uma marca própria, surpreendeu a todos a colocar à venda um produto no mínimo curioso. Trata-se de uma vela aromática. Até aí tudo bem. Mas a descrição do aroma é que deixa qualquer um de cabelo em pé: "This Smells Like My Vagina" (isso cheira como a minha vagina, em tradução livre). 
De acordo com a descrição do produto, Gwyneth e o perfumista Dougles Little e Gwyneth Paltrow estavam trabalhando em uma fragrância de vela quando ela disse "isso tem cheiro da minha vagina", o que acabou decidindo o nome do novo aroma.

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O item é vendido por US$ 75, cerca de R$ 306, esgotou e tem cliente na fila de espera. 
A vela possui notas de gerânio, bergamota cítrica e absolutos de cedro justapostos com sementes de rosa e ambreto. O resultado final, segundo o site  que vende o item, foi um aroma divertido, incrível, sexy e inesperado. 

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