Gwyneth Paltrow vende vela aromática com cheiro da própria vagina

A atriz Gwyneth Paltrow, que é também dona de um império de beleza com uma marca própria, surpreendeu a todos a colocar à venda um produto no mínimo curioso. Trata-se de uma vela aromática. Até aí tudo bem. Mas a descrição do aroma é que deixa qualquer um de cabelo em pé: "This Smells Like My Vagina" (isso cheira como a minha vagina, em tradução livre).
De acordo com a descrição do produto, Gwyneth e o perfumista Dougles Little e Gwyneth Paltrow estavam trabalhando em uma fragrância de vela quando ela disse "isso tem cheiro da minha vagina", o que acabou decidindo o nome do novo aroma.
O item é vendido por US$ 75, cerca de R$ 306, esgotou e tem cliente na fila de espera.
A vela possui notas de gerânio, bergamota cítrica e absolutos de cedro justapostos com sementes de rosa e ambreto. O resultado final, segundo o site que vende o item, foi um aroma divertido, incrível, sexy e inesperado.